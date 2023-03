La gran carrera de Pato Yáñez en medio del temblor 5.6 que afectó a la zona central este martes ya es viral. El histórico delantero de Colo Colo y la selección chilena arrancó poco después de que iniciara el movimiento telúrico, dejando olvidado el programa Deportes en Agricultura que estaba transmitiendo en vivo.

El registro del momento sumó miles de reproducciones y fue replicado en varios medios de comunicación, sacando carcajadas y generado simpatía por el campeón de América. Ahora, él mismo habló de su reacción, motivada por el gran susto que le tiene a los sismos.

"Es una tontera porque si estoy metido en un sexto piso no tiene ningún sentido arrancar. Pero el miedo se apodera de mí. Sentí que temblaba, los muchachos decían 'suave, suave', vinieron dos movimientos, arranqué y llegué hasta la puerta nomás, ahí me pararon y me tranquilizaron", reveló Yáñez a LUN.

"Dejé el celular tirado. Es como cuando a veces hay un temblor y sales en calzoncillos, yo lo que busco es salir a la calle, a un lugar seguro. Mis compañeros ni se movieron. El edficio es bien moderno y seguro, pero en ese momento no piensas. Un día va a venir un grado 11 y no va a quedar nada parado", siguió.

"Parecía atleta de 100 metros planos. La gente puede pensar, 'qué cobarde', pero es una reacción de supervivencia y no me controlo. El único lugar donde no sentiría temor sería en una cancha de fútbol", complementó el exdelantero.

Además, confesó que su miedo por los temblores comenzó con el terremoto del 2010, ya que fue el primero que vivió. Para el terremoto de Angol en 1975 estaba en Puerto Williams y para el de Algarrobo en 1985 estaba fuera del país junto a la selección chilena.

"Estaba durmiendo, despertamos y aguantamos el movimiento que fue escandaloso. Por lo mismo trato de vivir en departamenos bajos, estaba en segundo piso. Era la primera vez que vivía un terremoto y pensé que se caía el departamento, nunca había sentido algo así", recordó sobre el 27F.

"Uno sabe cómo parten, pero no cómo terminan. De ahí quedé mucho más sensible y con un trauma mayor. Temblores más chicos que me pillan en la calle y en la casa me quiero parar, porque tengo la idea de que viene el guaracazo", cerró.