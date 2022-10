El fallecimiento de Cristián Padilla, hincha de O'Higgins que fue a apoyar a su equipo a Santa Laura, en el duelo que sostuvieron los rancaguinos contra Unión Española, el pasado fin de semana, remece al fútbol nacional. Un hecho que está todavía en investigación, ya que no hay claridad sobre quiénes fueron los responsables del asesinato.

En ese contexto, es que la hinchada celeste realizó una velatón en honor al hincha, a la cual también asistieron miembros del plantel de O'Higgins, liderados por su capitán, Pedro Pablo Hernández. El Tucu dio un emotivo discurso para los hinchas presentes y aseguró que como jugadores buscarán que se esclarezca este hecho.

El discurso del Tucu

"Queremos estar acá con los compañeros, para hacerle sentir a la gente, a las familias, que haremos lo que esté en nuestro alcance para que esto no quede así en vano", señaló el ex seleccionado nacional, agregando que "vamos a hablar con la gente que realmente tiene que hacerse cargo de esto, para que de alguna manera esto se corte acá, o si no va a seguir pasando otra vez".

Además, Hernández les pidió a los hinchas presentes que no tomen venganza por lo ocurrido, ya que eso solo traerá más violencia.

"Seguramente hay deseo, cobrar venganza por así decirlo, pero esa no es la solución, hay que cortarlo de alguna manera. Ya pasó en Argentina, está pasando acá, y es algo que no queremos que pase, ni con un hincha de acá o de otro lado, porque se va a cortar la pasión, el sentimiento que tenemos por el club y eso no se puede manchar", finalizó

Vale recordar que la muerte de Padilla se produjo cuando los barristas del equipo visitante se retiraban de vuelta a Rancagua en una caravana de tres buses. En ese momento se inició una pelea en avenida Dorsal con Guanaco, a unas cinco cuadras del estadio de los hispanos, que terminó con una víctima fatal producto de una herida de bala.