Palestino vs Deportes Antofagasta: Ver EN VIVO ONLINE y TV el encuentro por la primera fecha del Torneo Nacional

Este domingo continúa la 1° fecha del Campeonato Nacional 2021, el encuentro que le dará inicio a esta jornada dominical será entre Palestino y Deportes Antofagasta, duelo a jugarse en el estadio Municipal de La Cisterna.

Sin duda este será un gran encuentro en el arranque del torneo, Palestino dirigido por José Luis Sierra buscará seguir con la buena racha que acarrean desde la temporada pasada donde lograron clasificar a la Copa Sudamericana. El conjunto árabe se reforzó con varios nombres nuevos donde destacan el defensa nacional Bruno Romo proveniente del Juárez de México, Cristopher Toselli de la UC y Juan Sánchez Sotelo de Huachipato, entre otros.

Deportes Antofagasta, dirigido actualmente por el ex técnico de Coquimbo Unido, Juan José Ribera, buscará iniciar con el pie derecho la temporada local, el conjunto nortino se reforzó nueve jugadores, entre ellos figuras importantes del futbol nacional como Leonardo Povea y Andrés Robles, dos ex Universidad de Concepción, Iván Ledezma proveniente de Audax Italiano y el retorno de un histórico jugador del club, Paulo Magalhaes, el ex Universidad de Chile y O’Higgins regresa por tercera vez a vestir la camiseta de los pumas para esta temporada.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Palestino vs Deportes Antofagasta por la 1° fecha del Campeonato Nacional?

Palestino vs Deportes Antofagasta juegan este domingo 28 de marzo a las 10:45 hrs AM.

