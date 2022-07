Los encargados de abrir la fecha 18 del Campeonato Nacional serán Palestino y Coquimbo Unido el partido se llevara a cabo en el estadio municipal de La Cisterna.

Durante la fecha pasada los Árabes debieron enfrentar a O’Higgins y lograron un valioso triunfo por 2-1 con anotaciones de Jonathan Benítez al primer minuto de juego y luego en el segundo tiempo Bruno Barticcioto anotó la diferencia para el conjunto de la Cisterna, este positivo resultado los dejó en el sexto puesto de la tabla de posiciones con 26 puntos, a siete unidades de Colo Colo.

Los Piratas por su lado no han tenido el mejor rendimiento durante este año, y durante la fecha 17 enfrentaron a Everton en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, y no fueron capaces de lograr una victoria de locales. El marcador del encuentro finalizó con un empate por la cuenta mínima con goles de César Huanca para el elenco de la cuarta región, y Matías Campo López anotó para los Viñamarinos. El partido no estuvo exento de polémicas, y el árbitro tuvo que sacar la tarjeta roja en dos oportunidades, por lo que cada equipo quedó con 10 jugadores, aún así los Piratas no lograron anotar la diferencia.

Este negativo resultado dejó al elenco de la cuarta región en el decimoquinto lugar con 13 unidades, precisamente en la zona de descenso a la Primera B.