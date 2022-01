Después de una buena temporada con Palestino, el lateral derecho, Guillermo Soto, ha despertado el interés de varios clubes, entre ellos Huracán de Argentina.

El jugador fue contactado por el técnico Frank Darío Kudelka por lo que a sus 28 años podría tener su primera experiencia en el extranjero.

Soto se ilusiona con la posibilidad: "Me llamaron de Huracán, me manifestaron su interés en contratarme. Hablé con Kudelka, las conversaciones avanzan. Ir a Argentina sería un desafío importante en mi carrera".

Aunque reconoce: "Uno de mis sueños es volver a la UC. Ahora quiero ver si me toca ir a Argentina, ir paso a paso, buscar la titularidad y rendir. Luego veremos qué pasará en el camino".

"Cuando estuve en la UC no era mi momento, no estaba preparado. Luego de jugar en Palestino la Copa Libertadores pensé que podía volver. Espero poder cumplir mi sueño de jugar algún día de nuevo en Católica", añadió.

Soto apuesta en grande: "Espero ser yo el reemplazante de Mauricio Isla en la selección chilena. Me parece que en ese puesto el nivel es muy parejo".

Finalmente analizó a los mejores jugadores chilenos en su puesto: "El mejor lateral derecho del torneo es el Chapa Fuenzalida. Me encanta como maneja el puesto, respeto mucho su juego. me llamó también la atención este torneo Byron Nieto, y me pone contento que Óscar Opazo haya recuperado su nivel".