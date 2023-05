Brayan Véjar conducía la pelota hasta que un invitado sorpresa lo marcó con fiereza y no quería soltarla, pero Maxi Salas terminó con la inesperada visita con muy buen humor. ¡Qué momento en la Chilean Premier League!

Curicó Unido recibe a Palestino en el estadio La Granja, lugar que alberga este encuentro válido por la 14° fecha del Campeonato Nacional 2023. Por el momento, ambos equipos coquetean con la zona roja en la tabla de posiciones y pretenden iniciar el despegue definitivo en este año.

Pero antes de que el partido tomara ritmo y temperatura en la Región del Maule hubo una interrupción que sacó más de una carcajada. Corrían los 6' cuando un perrito ingresó a la cancha curicana e hizo de las suyas en el terreno de juego.

De hecho, el animalito mostró fiereza en la marca y le aplicó algunos mordiscos a la pelota que encontró más cerca. El "19" de los árabes, Brayan Véjar, se acercó al imprevisto invitado para sacarlo del campo de juego. Pero la gestión del ex Colo Colo no tuvo mucho éxito, pues el can sólo quería jugar con la bola, aunque recibió de buena gana los cariños del polifuncional futbolista.

También llegó a ese lugar el "10" del Tino, Misael Dávila y el juez del cotejo, José Cabero, para intentar recuperar la pelota. Pero nada de eso sirvió. El que sí logró su cometido fue el delantero argentino Maximiliano Salas, quien exigió al máximo a Fabián Cerda con un remate que dio en el travesaño.

El atacante que llegó al Tino desde el Necaxa de México fue quien tomó en brazos al perro y lo llevó hacia afuera del terreno, aunque el canino intentó llevarse la bola afirmada entre sus dientes, aunque la dejó caer mientras el "9" caminaba.

Revive el ingreso de un perrito al duelo entre Curicó Unido y Palestino