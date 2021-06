Notas de Toby Vega tras empate de Chile ante Argentina: Medel el mejor, Pinares, Maripán y Vargas con nota roja

La selección chilena de Martín Lasarte rescató un empate por la cuenta mínima ante Argentina, en el marco de la séptima jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. La Roja tuvo individualidades superlativas, como Claudio Bravo y Alexis Sánchez, aunque también hubo muchos que quedaron al debe. Eso sí, ninguno escapó a las ya tradicionales notas de Toby Vega.

La escuadra nacional salió con gran personalidad a la cancha de Santiago del Estero y logró conseguir un punto de oro gracias al Niño Maravilla, que a los 36' anotó un golazo para ponerse en igualdad ante los trasandinos.

Pese a que Sánchez se llevó gran parte de los aplausos debido a su anotación, lo cierto es que varios icónicos de la generación dorada mostraron un nivel brutal: Gary Medel, Bravo y Aránguiz dejaron ver su mejor versión.

Marcelo Vega, panelista de TST de TNT Sports, entregó sus muy esperadas calificaciones una vez finalizado el partido entre La Roja y la Albiceleste, dejando en claro que pese al valioso empate, hubo nombres que quedaron en deuda.

LOS QUE APROBARON:



5- Mauricio Isla: 6,0

4- Eugenio Mena: 6,2

3- Alexis Sánchez: 6,5

2- Claudio Bravo: 6,7

1- Gary Medel: 7,0

"Bien Medel. No se nota que no estaba jugando, pero la experiencia... físicamente bien. Va bien abajo, inteligente para jugar. Sale jugando bien. Se las arregla muy bien", dijo Vega tras darle la calificación más alta al Pitbull.

La Roja igualó 1-1 ante Argentina en condición de visita por las Eliminatorias.

LOS QUE REPROBARON



3- Eduardo Vargas: 3,5

2- César Pinares: 3,0

1- Guillermo Maripán: 2,0

"Yo entiendo que lo ponen en una posición que no es la suya. Pero viene jugando mal, le cuesta. Cuando lo sacan a las esquinas se complica mucho, pierde de vista al jugador... se barre donde no tiene que barrerse", dijo Vega al reprobar al defensa del AS Mónaco.

