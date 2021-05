Marcelo Toby Vega saca en cara y cuenta entretelones de su encontrón con Pablo Mouche: “Se fue y nunca aceptó mi invitación”

Cuando aún estaba en Colo Colo, Pablo Mouche se calentó con Marcelo Vega, panelista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. ¿El motivo? Una información que entregó el mundialista en el espacio que apuntaba a un quiebre del entonces DT del Cacique, Mario Salas, con el puntero argentino. “El último problema de Mario Salas lo tuvo en Rancagua y con Pablo Mouche, quien le exigió poner a Jorge Valdivia desde el primer minuto y sacar a Provoste o Villanueva. De ahí Mouche se fue al banco y no jugó más… esto me lo contaron a mí y yo lo sé. Es información que manejo, no puedo dar los nombres”, disparó el Toby.

Y, tras un partido ante Everton por Copa Chile, Mouche aprovechó la zona mixta para interpelar al exvolante. “Quiero hacerle una advertencia al señor Marcelo Vega, que vi una nota que dijo una mentira, un invento, una estupidez muy grande, lo cito a que cuando quiera me venga a hablar en la cara o que venga la persona que le inventó eso, porque el dijo que estaba muy bien informado y se lo contaron. Me gustaría tomarme un café con él para ver quién lo dijo, fue un invento muy grande el que nombró, me lo hicieron llegar y a mí los inventos no me gustan”, lanzó ex Boca Juniors.

“Me gusta dar la cara, así que esa persona que venga a dar la cara y que me diga quién fue, yo no lo voy a divulgar. Las cosas privadas no las divulgo y si tengo una certeza lo digo. Lo invito respetuosamente a que me diga quién fue el sapo que inventó terrible mentira, porque no soy nadie para exigir quién tiene que jugar o no, llevo apenas cinco meses en el club. Es algo que nunca hice en ningún equipo”, completó en la ocasión.

El tiempo pasó y Pablo Mouche no fue renovado en Colo Colo y tuvo más de algún otro conflicto, asunto por lo que el Toby Vega fue consultado en el programa Sabor a Gol, de TNT Sports.

Ahí, Vega recalcó que “lo invité y nunca fue (…) Al final de cuentas era verdad, él está preguntando que quién me dijo eso, reconociéndolo. Yo en Colo Colo jugué muchos años, te filtran cosas (...) Al final, ¿quién se terminó yendo? Mouche, pero nunca fue al programa”.

Además, el “vidente” contó que “a mi celular me han llegado mensajes de representantes, porque le he puesto mala nota a un jugador (...) La nota es producto de un partido, no es porque le tenga mala o encuentre malo a un jugador”.

Y, a propósito de sus “poderes”, se jugó con que a Martín Lasarte “le va a ir bien, dice las cosas a la cara, no como Rueda, que se fue de vacaciones y arrancó”.

El estreno del nuevo capítulo de Sabor a Gol con Marcelo Toby Vega se verá este jueves a las 22:00 horas en TNT Sports.