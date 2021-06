Uno a uno: La Generación Dorada de la Roja lo hace de nuevo y saca un resultado que tenía pendiente

La Generación Dorada de la selección chilena tenía algo pendiente, porque nunca había podido sacar un resultado positivo de Argentina, y ahora lo hizo, porque en el estreno oficialde Martín Lasarte en la banca, la Roja se llevó un punto de Santiago del Estero.

El equipo criollo se levantó luego de ir perdiendo como visitante, y con el gol de Alexis Sánchez, sumó una unidad que a la postre puede ser vital.

El uno a uno de Chile



Claudio Bravo: Tremendo. Cuando está en el arco transmite seguridad con su experiencia. Volvió a ser el capitán en un partido oficial. Tapadón contra Messi en un tiro libre al final del primer tiempo.

Mauricio Isla: Tenía mayores opciones de lanzarse en ataque, porque Argentina buscó más por el lado de Di María. En la marca, sólido, en ofensiva, mucho mejor en el complemento, siendo arma importante.

Gary Medel: Muchos dijeron que no debía jugar porque no venía a gran nivel y con pocos minutos en Bologna. Eso no le importa al Pitbull, porque con la camiseta nacional siempre rinde y ayudó mucho a Maripán. Asistió a Alexis en el empate.

Guillermo Maripán: Bajo partido del hombre de Mónaco. Lento, pesado, confundido. Un error suyo le dio la ventaja a Argentina, porque llegó tarde a un cruce contra Lautaro Martínez y cometió un penal absurdo.

Eugenio Mena: Tuvo algunos problemas en la primera parte, debido a que le tocó marcar a Di María, la principal arma transandina para abrir la cancha, pero con el correr de los minutos se afirmó, incluso se dio maña para llegar arriba. Dejó en claro que debe ser el lateral izquierdo titular de Chile.

Erick Pulgar: Siempre correcto en la salida, bien posicionado a la hora de cubrir a sus compañeros, pero le falta mayor presencia en la cancha para ser más importante en el esquema de la Roja.

Pablo Galdames: Pasó muy desapercibido el hombre de Vélez en su estreno, lo cual es malo, debido a que en la mitad de la cancha se necesita presencia. Jugó como interior por la derecha y era el volante que más se adelantaba. Aportó poco en defensa y ataque. Se ganó una amarilla en el inicio y fue el primer cambio de Martín Lasarte.

Charles Aránguiz: Ante la ausencia de Vidal, era el responsable de dominar la mitad de la cancha en Chile. Se cargó por la izquierda, y siempre fue una salida clara para el conjunto nacional. Su pegada le dio la igualdad en el primer tiempo al equipo chileno, porque en un tiro libre suyo nació el gol de Alexis.

Alexis Sánchez: Jugó de 10, de 7, de 9, de 11, es decir, en todo el frente del ataque. Como siempre, fue una molestia para los rivales con su movilidad, aunque a veces pecó de individualista y perdió algunos balones. Como siempre, arriba es letal y puso el empate en la primera mitad tras el pase de Gary.

La Roja celebrando - AgenciaUno

Jean Meneses: Se paró por el sector izquierdo para molestar al grandote Juan Foyth. Le costó tomar ritmo de partido, pero con el correr de los minutos se fue soltando y generando riesgo por su zona, aunque sigue al debe en los partidos oficiales. En la segunda parte ayudó mucho en la marca, quedando en ocasiones parado como una especie de segundo lateral izquierdo.

Eduardo Vargas: Partido complicado para el delantero, que tuvo que correr mucho y estuvo muy poco asistido. Su principal labor estuvo en la movilidad y en complicar a los defensores argentinos en la salida.

Los cambios



César Pinares: Ingresó a los 65 minutos por Pablo Galdames. Entrño frío el hombre de Gremio, perdiendo algunos balones en la salida, que provocaron contragolpes de Argentina.

Carlos Palacios: Entró en los 81’ por Eduardo Vargas. Muy pocas pelotas recibió el atacante de Inter, que fue más bien un ayudante de Mauricio Isla en la banda derecha que un puntero.

Tomás Alarcón: Ocupó el lugar de Charles Aránguiz a los 85’, para dar una mano en defensa, ante un equipo criollo que ya se echaba muy atrás.