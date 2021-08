Santiago Wanderers está viviendo la peor campaña de su historia, sumando apenas un punto en quince partidos jugados y con el descenso respirándole en la nuca. Como si fuera poco, y para agitar aún más las aguas, el nieto de Reinaldo Sánchez, Matías, llegó al club disparando con todo.

Hace algunos días los Caturros oficializaron al ex presidente de la ANFP como socio controlador de la concesionaria que administra al club, luego de que adquiriera el 60% de las acciones. Tras esto se constituyeron las comisiones, dejando a Matías Sánchez a cargo de la de fútbol.

El nieto de Reinaldo, abogado y fanático de Wanderers, llegó pisando fuerte a Valparaíso, y en extenso díalogo con el programa Control Dirigido disparó sin tapujos e hizo un demoledor análisis del momento del equipo.

"Viendo la parte deportiva... deja mucho que desear. El diagnóstico es que los veedores, no sé que veían, porque los cuatros refuerzos que trajeron, no sé cuál es más malo que el otro", comenzó diciendo.

"Hay un delantero que es el señor (Diego) Vallejos, que metió un gol. No sé cómo metió un gol de cabeza porque fue un gol bueno, pero no corre, no engancha, no mete. Para mí es un jugador totalmente malísimo", dijo añadiendo "no sé porqué lo trajeron. Jugó cuatro partidos en el equipo donde estaba y no lo ponían de titular. Y también, no es un jugador que gane mal".

"Maicol Cabrera... no tengo palabras para definir la falta de finiquito y de talento que tiene para aguantar una pelota. A ese nivel. No sé cómo lo trajeron. Y también gana un buen sueldo", complementó.

En la misma línea, el nieto de Reinaldo Sánchez aseguró que "(José Manuel) Aja es un central, puede servir, pero ha estado lesionado todo el campeonato. Venía con lesiones, yo no sé si vieron esas lesiones con que llegó, pero no da el ancho".

El nieto de Reinaldo Sánchez aseguró que el gran error que tiene a Wanderers al borde del descenso fue lo hecho por la parte técnica y deportiva con las contrataciones.

"Facundo Kidd no es un lateral de mala calidad, pero si uno va a traer un refuerzo obviamente es para que rinda, y en este caso Kidd no ha dado el ancho", comentó agregando que "en la parte de refuerzos hubo una evaluación muy mala. Los veedores no sé qué vieron en esos jugadores. Wanderers es un club grande, no chico".

El miembro de la comisión de fútbol wanderina complementó que "en este momento el mejor jugador que tiene Santiago Wanderers es Daniel González. Y es un jugador que tiene 19 años. O sea, de qué estamos hablando".

Matías Sánchez cerró su duro análisis de manera contundente. "A mí diagnóstico lo que se hizo mal es la parte técnicamente deportiva, y un club de fútbol se mide por el éxito futbolístico. Y ahora los resultados están a la vista: un punto en 16 fechas. Es categórico".