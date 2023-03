El ex portero analizó la decisión de la FIFA de aumentar de 32 a 48 los equipos participantes en un Mundial de Fútbol. “Hay países que no tienen jugadores para poder disputar una copa del mundo”, afirmó.

El Mundial con 48 equipos es una realidad. La FIFA oficializó el aumento de cupos a partir de la competición del 2026, pasando de 32 a 48 equipos participantes, una verdadera locura para algunos que golpeará bastante la calidad de los partidos en la cita planetaria.

En este grupo se encuentra el ex portero Nicolás Peric, quien en su calidad de comentarista en el programa ESPN F Show afirmó que “me parece que no tiene sentido, porque no hay 48 equipos que puedan disputar una Copa del Mundo. ¿Va a ir Qatar? Que le van a hacer cinco o seis goles por partido. Hay países que no tienen jugadores para poder disputar un mundial”.

“Por eso se hace una eliminatoria y llegan los mejores. Cada cuatro años se juntan las mejores selecciones para disputar un mundial y esto del negocio, la mediocridad de querer incluir más equipos, globalizar todavía más una copa del mundo, me parece que no tiene sentido”, agregó.

En ese sentido el ex meta declaró que “un mundial significa mucho para todos. Hay que hacer un camino largo para llegar, hay que tener algo para jugar un mundial y con 48 equipos, será cualquier cosa. Van a pasar los mejores terceros, habrán goleadas para avanzar… La verdad es que el negocio termina siendo más importante que la capacidad futbolística”.

“Los mundiales son para los equipos que están preparados y los que tienen capacidad para enfrentar un mundial. Ya nos pasó con Qatar, que fue lamentablemente un equipo anfitrión y que en ningún caso debió jugar una Copa del Mundo”, concluyó.

Con los 48 equipos participantes ahora serán 104 los partidos que se jugarán en el Mundial para dar con el campeón, casi el doble de los duelos disputados con el formato de 32 clasificados.