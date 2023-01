El chileno Nicolás Díaz salió de Palestino el año 2020 para vivir su primera experiencia en el fútbol internacional en el Mazatlán de México, en donde tuvo buenas actuaciones. Dos años después, Díaz dejó el club mexicano y finalizó su vínculo como el jugador con más minutos en cancha. Tras su salida, comenzaron las especulaciones de dónde seguiría su carrera el hermano menor de Paulo Díaz.

En ese entonces, los rumores lo acercaron al Cacique y a la U, se especulaba que ambos clubes querrían contar con los servicios del jugador. Sin embargo, el futbolista ayer aclaró que no fue así. “Nunca hubo un contacto de Colo Colo cuando estuve como jugador libre en Mazatlán. Sólo me contactaron cuando estaba en Palestino, pero yo quería partir al extranjero. De la Universidad de Chile no me sondearon", comentó Díaz al programa De Fútbol Se Habla Así de Directv Sports.

Además, el formado en Palestino abordó la situación de la selección chilena en la nueva era Berizzo. “En la selección debiesen dar más oportunidades para saber si uno está al nivel. Lasarte buscó gente con experiencia para 'sacar el barco adelante'. Ahora es distinto, hay variantes y jugadores para entregar la oportunidad. No me han llamado en el proceso de Berizzo, pero estoy tranquilo. Cuando estuve en otras nóminas creo que lo hice bien y estoy esperando mi oportunidad”, agregó.

“Si pudiese tener un puesto en la selección iría de central, por mis características y lo que busca Berizzo. A Gary Medel hay que respetarlo, aún juega a un nivel extraordinario, es difícil sacarlo de la selección. Si se da un llamado voy feliz, sino a apoyar desde lejos a la selección”, concluyó el futbolista.

El defensor chileno actualmente milita en el Xolos de Tijuana, en donde llegó en junio de 2022. Allí sólo ha disputado tres partidos, en donde no ha perdido ninguno. Ahora se prepara para enfrentar a Pumas el próximo sábado 28 de enero por la Liga MX.