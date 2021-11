Esteban Paredes está viviendo un gran presente en la Primera B junto a Coquimbo Unido, elenco con el que está a un suspiro de lograr el ascenso para volver a la división de honor. Sin embargo, la leyenda de Colo Colo ya le puso fecha a su retirada del fútbol.

El goleador histórico del Campeonato Nacional lideró la goleada de los Piratas sobre San Felipe, por lo que ahora sólo le resta una victoria en última fecha ante Fernández Vial para consumar su vuelta a Primera.

Pese a que desde su entorno cercano aseguraron que Paredes tenía ganas de seguir rompiendo récords en el fútbol grande de Chile, el exarquero Nicolás Peric soltó una bombita el miércoles por la noche, revelando que Esteban ya planea colgar los botines.

"Hemos conversado. Él se retira a fin de año, me dijo que no juega más", reveló en diálogo con Pero con Respeto de CHV.

"(Paredes) Me dijo que hiciéramos despedidas por todo Chile, para despedirnos de la gente. Yo no pude despedirme con gente en el estadio como me hubiera gustado, recibiendo un aplauso", agregó.