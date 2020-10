Minuto a minuto: Colo Colo vs Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso

El debut de Gustavo Quinteros en la banca de los albos supone un gran acontecimiento en el presente de Colo-Colo, ya que la salida de Gualberto Jara dejó al equipo en una pésima posición de cara a la parte final del torneo.

Coquimbo Unido por su parte, intentará sumar para acercarse lo más posible a las posiciones de avanzada en la carrera por copas internacionales del próximo año.

Coquimbo Unido vs Colo Colo por la 14° fecha del campeonato nacional se enfrentarán este viernes 9 de octubre a las 18:00 horas.

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV a Coquimbo Unido vs Colo Colo?





Coquimbo Unido vs Colo Colo será transmitido en televisión en vivo por CDF Premium y CDF HD en los siguientes canales según tu cableoperador:



CDF Premium



VTR: 46 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)



CDF HD



VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Coquimbo Unido vs Colo Colo?





Si buscas un link para ver en vivo y online el duelo entre Coquimbo Unido vs Colo Colo, podrás hacerlo en Estadio CDF y CDF GO.