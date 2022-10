Unión Española y Universidad Católica finalmente se pusieron al día con la fecha 17 del Campeonato Nacional. A poco más de tres meses de la suspensión de su encuentro debido al pésimo estado en que se encontraba la cancha del Santa Laura, los hispanos recibieron a los cruzados en Independencia.

Pero la noche fue amarga en la Catedral. El elenco de Gustavo Canales, que partió perdiendo con un gol de Fernando Zampedri al 23', salvó un penal al 27' e igualó el marcador al 53' de la mano de Leandro Garate, pero se vio sorprendido con una anotación letal de Yamil Asad al 76' que dejó todo en un 1-2.

Aún así, desde el cuadro hispano prefieren ver el vaso medio lleno. Miguel Pinto, quien detuvo el lanzamiento desde los doce pasos de Fernando Zampedri, lamentó la derrota en casa, pero aseguró que el equipo va por buen camino de la mano de su nuevo DT.

"Es difícil perder y hablar tras una derrota, creo que merecíamos más, pero vamos por buen camino. Terminé bastante tranquilo por lo que mostró el equipo, propusimos siempre ir al ataque. Prefiero perder así que ganar de otra forma", manifestó.

"Este fue uno de los partidos en el que más opciones nos hemos generado en ofensiva. Gustavo Canales ha hecho una gran labor, tiene una idea muy clara. Me quedó con esa evaluación, más que con los números", complementó.

El golero además comentó el desafío que se les viene ante otra universidad: el próximo miércoles, deberán visitar a Universidad de Chile para disputar finalmente la ida de semifinales de la Copa Chile.

"Tenemos una gran oportunidad de hacer las cosas bien. No podemos seguir fallando en estas situaciones que entorpecen un espectáculo. Si queremos que vaya más gente a los estadios, se tienen que plantear bien los objetivos del inicio", aseguró.

"Si queremos que el fútbol chileno nivele hacia arriba, no tenemos más excusas, las gestiones que se han hecho no son las correctas. No hay una solución clara y los jugadores no estamos para dar soluciones. Nuestro rol es otro", continuó.

En la Copa Chile daremos el todo. Estar en una final para nosotros este año sería un lindo premio a todo lo que hemos hecho. Levantar una copa sería sensacional para toda esta gente y los jugadores", cerró.