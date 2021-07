Dura acusación desde Melipilla contra el árbitro Christian Rojas: “A Luis Haquín lo basureaba, pedimos respeto”

El partido entre Universidad de Chile y Deportes Melipilla terminó caliente. Mathías Vidangossy reclamó airadamente un golpe, mostrando su boca con sangre, al árbitro del compromiso, Christian Rojas. No obstante, éste lo amonestó por el tono utilizado. El tema estalló cuando en la última jugada, Joaquín Larrivey puso el triunfo azul con arco descubierto. Ahí, el mundialista Sub 20 en Canadá 2007 estalló y recibió roja directa, además de un montón de amarillas para el Potro Solitario.

Por lo mismo, el capitán de Melipilla, Gonzalo Lauler, se quejó amargamente en la nota post partido en TNT Sports apuntando al trato del juez, en específico, con el defensor boliviano Luis Haquín.

“Christian (Rojas) estaba sensible a la hora de mostrarnos amarillas, eso da un poco de rabia. Lo que pasa es que somos muy autocríticos cuando nos equivocamos y hay algunos juecees que no nos permiten hablar con ellos, uno es Christian. A Luis Haquín, en buen chileno, lo basureaba. El respeto parte de él, nosotros también, pero no puede haber ese intercambio de palabras, uno se calienta y termina a los gritos”, sentenció el defensor del cuadro dirigido por John Armijo en un tono calmado, pero no por eso menos categórico.

Asimismo, y para finalizar, Lauler recalcó que “en realidad con la mayoría de nosotros, a ellos no le decían nada, el central de ellos estuvo tirando cinco minutos. No sé cuántos cambios hubo y nos da cinco minutos de descuento. Uno queda caliente, vengo a hablar con el cuarto árbitro y le dice que me saque amarilla, tuvimos no sé cuántas amarillas, Mathías (Vidangossy) le pegaron en la boca, estaba sangrando y lo expulsan a él. Como nos piden respeto, pedimos respeto, no nos gusta que nos pasen a llevar y nos traten de la forma en que nos trata él”.