Leonardo Zúñiga, el presidente de Deportes Melipilla, reveló este jueves la casilla de correo que presentó una denuncia anónima sobre supuestos dobles contratos de Los Potros que incurrían en irregularidades del club de la Región Metropolitana, las que podrían incidir en la lucha por la permanencia y el descenso del Campeonato Nacional 2021 de Primera División.

Asimismo, el directivo reiteró que no tiene nada que esconder porque no hay tales irregularidades. En su defensa, calificó el hecho como manotazos de ahogado de clubes “más grandes” que Melipilla, los cuales están complicadísimos para mantener la categoría. Entre los clubes que aún luchan por no caer a Primera B están Huachipato y Universidad de Chile, entre otros.

“Esto no es nada más que la consecuencia de estar en una posición en la tabla mejor, versus otras instituciones gigantes, más grandes, que están en mayor riesgo. Yo deportivamente siento que estoy preparado para enfrentar esta situación. Lo demás es rumor y mentiras”, dijo Zúñiga en conversación con Radio ADN.

“Estamos enterándonos que Nicolás Forttes dice que no existe nada, entonces quiero saber quién autorizo la exhibición de esas cartolas, lo voy a investigar. No tengo ningún problema de dobles contratos. Hay una ciudad entera preocupada que ha sufrido esta psicosis”, agregó el timonel melipillano.

Zúñiga añade: “yo creo que a Melipilla lo quieren desorientar en sus objetivos deportivos, pero no creo que lo quieran descender por secretaria porque no lo van a lograr”.

Por último, el presidente de Los Potros fue consultado: ¿tiene sospechas que tras la denuncia esté Victoriano Cerda, ex timonel de Huachipato? “Eso no lo puedo asegurar, yo creo que no es así. Estoy en una posición súper complicada, deportivamente muy fuerte y me atacan por todos lados. Lo aseguro y reafirmo: no hay dobles contratos en 2021. Y no tengo nada en los años anteriores”, sentenció Leonardo Zúñiga.