Durante el fin de semana, se dio a conocer una denuncia de una mujer de 27 años que acusa a Willy Semler, por violencia psicológica, física y sexual. Tras lo ocurrido, la obra de teatro que presentaría el intérprete, “Lluvia Constante”, fue cancelada en el teatro Zoco, y ahora, Semler, ha publicado un comunicado oficial en modo de defensa sobre las actitudes ilícitas en su contra. Revisa en la siguiente nota, qué dijo el actor chileno.

¿Qué respuesta dio Willy Semler por las acusasiones de violencia de género?

El comunicado señala lo siguiente.

“He tomado conocimiento de las graves acusaciones vertidas en mi contra por quien, durante un corto periodo de tiempo, fue mi asistente y con quien tuve una breve relación sentimental, y cuyos detalles han sido expuestos de manera irreflexiva en redes sociales, generando daño a mi persona”, escribió a modo de introducción.

“Se han vertido una serie de imputaciones, muchas de ellas falsas, tanto sobre mi vida personal como profesional, lo que, en los hechos, ha generado un injusto juicio público y la cancelación profesional, con gran dolor para mí, mi familia y amigos”, prosiguió, haciendo referencia a la cancelación de la segunda temporada de funciones de "Lluvia Constante".

“Por lo anterior, y dada la gravedad de las imputaciones, pondré todos los antecedentes a disposición para que esta situación sea investigada por el Ministerio Público. Es allí -y no en redes sociales-, donde acudiré para ejercer mi derecho para que se conozca la verdad, todo al amparo de la ley y colaborando, desde el inicio, en lo que corresponda”, complementó

“Agradezco especialmente a las personas que, aun sin conocerlas, me han dado sentidas muestras de apoyo y que desinteresadamente me han proporcionado información relevante sobre el caso, la que será aportada donde corresponde, esto es, en el Ministerio Público”, agregó.

¿Cuál es la denucia contra Willy Semler?

El reporte de Culto La Tercera, dio paso a para conversar con la mujer de 27 años-quien quiere mantener su anonimato-, sobre su acusación contra el actor, la cual fue presentada en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, por delitos de violencia física, psicológica y sexual en el marco de violencia intrafamiliar, y el 23 de marzo interpuso en la 1° Comisaría de Stgo, por violencia psicológica.

“Él me violentó sicológicamente. Tiene un cuadro de bipolaridad tipo 1 y mitomanía, y en virtud de ese padecimiento, creo que generé una dependencia emocional que me llevó a desarrollar una relación anormal con él”, asegura.

“No lo denuncié antes porque me tenía amenazada. Me hizo firmar que no lo denunciaría a cambio de que él pagaría el arriendo del departamento donde vivo. Firmamos ante notario que el me mantendría, pero si denunciaba me decía que yo iba a terminar en la calle”.

Esperamos que la justicia se pronuncie a este delicado asunto, y se tomen las medidas correspondientes.