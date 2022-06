Una mujer de 24 años denunció, este martes, que fue atacada sexualmente por un grupo de hombres en la comuna de Calera de Tango e involucró a Erick Pulgar, futbolista de la selección chilena, en el incidente pues el hecho habría sucedido en la casa del mediocampista de la Fiorentina.

La denunciante, según Canal 13, estaba en un local nocturno. "Una mujer de 24 años fue a estampar una denuncia, acusando ser víctima de una violación el fin de semana. Ella relata a Carabineros que el fin de semana estaba en un pub en la comuna de Las Condes y habría perdido el conocimiento. Fue trasladada en una camioneta con cerca de diez personas con las que compartía en el pub a una parcela en Calera de Tango y ahí se habría producido esta violación", afirmó el medio de comunicación.

Tras varias horas de darse a conocer esta información, el jugador habló a través de su cuenta de Instagram. "En la noche del sábado 26, un grupo de amigos invitó a un grupo de amigas para compartir una reunión en mi casa. La reunión fue normal, ninguno de los más de 20 asistentes notó nada extraño. Una vez terminada la reunión, cada uno se fue a su casa por sus propios medios", señaló.

"En el día de ayer una de las asistentes a la reunión, con la cual no tuve jamás ningún tipo de relación, hizo una denuncia señalando que tiene moretones en su cuerpo y no recuerda absolutamente nada de lo que pasó la noche del sábado. Como resultado de esta denuncia, en el día de ayer, Carabineros se presentó en mi domicilio a requerir mi declaración voluntaria como testigo por la única razón de ser dueño de la casa donde se desarrolló la reunión donde estuvo presente la demandante en la noche del sábado. Por supuesto, me puse a su disposición y declaré todo lo que vi. Con la información que pude recabar no tengo conocimiento de ningún delito que se hubiese cometido en mi propiedad", resaltó.

Tras eso, Pulgar espera que todo lo sucedido se aclare y subrayó que no está involucrado en la denuncia. "Pido a los medios informarse con cautela y responsabilidad, respetando a la denunciante en su legítimo derecho y a mí que no soy más que el propietario del inmueble donde se llevó a cabo la reunión".