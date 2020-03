Mauricio Pinilla en llamas y en gran momento: "Yo me llamaría a la selección"

Mauricio Pinilla goza de un gran presente: tras anotarle a Universidad de Chile, ahora marcó un golazo a La Serena por Coquimbo Unido en el clásico y le dio la victoria a su escuadra.

"Era un partido muy difícil, nos reencontramos con nuestra gente después de mucho. Sentimos la tensión de un clásico, pero hicimos una lectura importante del juego de La Serena. Pudimos cerrar el partido antes, pero seguimos jugando y buscando", comentó al CDF tras el encuentro.

"Entiendo que todos quieran convertir, pero aquí hay que ver lo grupal. Hay que aprender a leer las jugadas para entregar la pelota a los compañeros", profundizó sobre las oportunidades perdidas.

Asimismo, dijo que con Matías Cano trataron de dar consejos a todos. "Como somos equipo en formación, nosotros como los más grandes, tenemos que meter las alertas. No te das cuenta y te empatan o pierdes los puntos", recalcó.

Y luego tiró una declaración medio en broma medio en serio al ser consultado por la nominación de Roberto Gutiérrez a los microciclos de la Roja, que tiene su misma edad, 36 años: "Yo hoy me llamaría, pero no soy el técnico En la posición, es difícil encontrar un 9 de estas características. Estoy bien. Pero lo que él crea, está bien. Yo estoy feliz, no pensé jugar hasta los 36 años con tanto desgaste. Hoy para mí lo más importante es Coquimbo Unido".

Finalmente, tiró la talla con su ya célebre declaraciones tras anotarle a Universidad de Chile. "En la noche vamos a celebrar como rockstar. Igual estuvo buena, aunque me agarraron toda la semana. Ahí voy a pensar otra frase", remató.