Mark González se recupera tras infarto: "Fue un momento difícil pero que ya superé"

Mark González dejó atrás uno de los momentos más difíciles de su vida y se está recuperando de un infarto al miocardio, informado por su esposa Maura Rivera, hace un par de días. Es por eso que el exjugador de la Selección Chilena publicó un mensaje en sus redes sociales tras la complicada situación.

Quien representó a Universidad Católica, Colo Colo, Magallanes, Liverpool, Betis y entre otros, reconoce que fueron horas duras. "Aquí estoy, vivo, sano, bueno sano no sé tanto. Estoy bien, en mi casa, descansando. Pasé un momento difícil pero que ya superé, somos fuertes", indicó Chico Mark.

González se mostró conmovido por toda la solidaridad que recibió tras conocerse la noticia. "Básicamente este video es para agradecerles a todos ustedes, a cada uno de ustedes. He leído cada mensaje, son demasiados, no me sorprende el cariño, el amor, las buenas vibras y el apoyo que día a día me han brindado", apuntó.

"Me hace bien, me alienta y me da fuerzas. Quería hacerlo personalmente a través de este video. Viví un momento tan difícil que siempre existe un antes y un después. Les quiero decir que se cuiden, nadie es inmortal y que valoremos lo que tenemos en la vida porque se te puede ir en un segundo", manifestó.

Mark González, retirado recientemente, envió un abrazo a todos sus seguidores y expresó sus deseos de verlos pronto. Una buena noticia su recuperación y este mensaje con el que deja atrás el complicado momento.