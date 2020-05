Mario Salas revela su libro favorito en esta cuarentena: "Le he dado mayor énfasis a La Biblia"

Mario Salas sigue sin poder viajar a Perú para ser presentado en Alianza Lima. El Comandante se encuentra en Chile y espera que la crisis del coronavirus pase para poder asumir su nuevo desafío.

La comunicación existe y en conversación con las redes oficiales del club limeño, el entrenador chileno dio un peculiar Top 3 de sus mejores libros en esta cuarentena.

Mario Salas sorprendió a todos con su primer libro. "Esta cuarentena me he leído un par de libros, tres libres la verdad. Le he dado mayor énfasis a La Biblia, que ha sido el libro principal y el cual he leído mucho", expresó.

Para finalizar desglosó los otros dos, "el otro es ‘La primera vez que le pegué con la izquierda’ y el tercero es ‘Capitanes’. Son libros que ponen un énfasis en la formación, liderazgo. El último es una reseña de los principales equipos del deporte mundial y cómo ha sido la influencia de sus capitanes", sentenció.