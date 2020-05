Gabriel Costa interesa a un segundo equipo peruano y medita su adiós de Colo Colo

Aunque tiene contrato hasta 2022 con Colo Colo, la situación de Gabriel Costa no es muy cómoda. El jugador que fue incorporado especialmente por Mario Salas después de su paso por Sporting Cristal tiene puertas abiertas para dejar el estadio Monumental.

La crisis económica que golpea el Cacique ha potenciado la posibilidad de que algunos jugadores dejen la institución a mitad de temporada. Y es el caso del delantero de la selección peruana, que ha levantado el interés de dos equipos en ese país.

Si en un principio se trataba de Alianza Lima, elenco que será dirigido precisamente por Mario Salas después de su paso por Colo Colo, ahora aparece el mismo Sporting Cristal tras los pasos del hombre de origen uruguayo.

"Si bien aún no existe una oferta formal, en el Rímac estudiarán esta posibilidad de acuerdo al presupuesto de la institución y solicitaran la última palabra al técnico Roberto Mosquera", informa Diario Líbero.

El balance señalado no es positivo para Costa. "No se siente cómodo con el Cacique. Constantes lesiones y suplencias son temas que aún no lo logra resolver y por esta razón no ve con buenos ojos su continuidad en el club chileno", sentencia la publicación.

El delantero acumula 30 partidos en cinco competiciones: Campeonato Nacional 2019 y 2020, Copa Chile 2019, Copa Sudamericana 2019 y Copa Libertadores 2020. Su saldo es de ocho goles.