Zunino indignado no se arrepiente de sus llamativos insultos al árbitro del Colo Colo vs. Audax

En Audax Italiano no quieren ver ni en pintura al árbitro José Cabero, encargado de dirigir el duelo de los verdes contra Colo Colo en el estadio Monumental este pasado martes por la fecha 13 del Campeonato Nacional. El réferi desestimó un penal en los descuentos por mano en el área de Agustín Bouzat que pudo significar el empate 2-2 para los floridanos.

Es que Cabero no fue a ver personalmente la jugada al monitor del VAR y como si fuera poco tampoco dejó lanzar el tiro de esquina que correspondía para Audax desestimado el penal. El colegiado llevó sus manos al cielo dando por terminado el partido.

El ex defensa de Audax, Marcelo Zunino, se encontraba con la delegación de los verdes y explotó en el sector de la tribuna: “caradura, ladrón. Están matando el fútbol. Son unos sinvergüenzas, unos ladrones. Ándate pa' la casa, Cabero y la concha de tu madre. Anda a dormir a tu casa, retírate del arbitraje. Te lo digo yo, Marcelo Zunino. Y te lo repito mil veces”, gritó a los cuatro vientos.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el otrora capitán de los floridanos aseguró que no se arrepiente de los insultos proferidos al árbitro y mantiene su indignación por la polémica.

“Mi reclamo no es desagradable. Yo creo que es dulce porque estoy defendiendo lo mío, estoy defendiendo lo que yo amo, lo que me identifica y lo que a mí me pareció totalmente injusto. Mira, te lo pongo así, querido Paulo: al revés, no lo hace. Te lo aseguro. Te lo aseguro que no lo hacen, apuesto mi vida y pongo mi corazón en la mesa que no lo hacen te lo aseguro que no lo hacen”, dijo Zunino.

Agrega que “hablé con la gente de Audax, pero no van a presentar quejas porque después te pasan la cuenta. Se reclamó contra el árbitro de la U y ahora te pasó la cuenta este caballero. Te pasó la cuenta, si es lógico. Porque actúa de mala leche. Eso es actuar de mala leche. Por último que dejara tirar el córner, otra opción. El córner es una posibilidad de gol y la última jugada donde hay emoción, donde hay el incentivo de hacer el gol, del empate, hay más entusiasmo, más energía, y él nos privó de eso”.

“Y después lo más fácil: echó a nuestro capitán, echó al utilero. Claro, son reacciones lógicas después de lo que hizo el árbitro. Yo creo que estuvo muy mal, por último que te vaya a revisar la jugada. Y por último que deje tirar el córner. Es malo el final del partido, es un término de agresión, porque siempre se habla de la de la agresión física, pero esto es una agresión psicológica, donde uno está dispuesto al empate a través de la última jugada con el córner y te lo viene a prohibir”, complementó.

El otrora zaguero explica que “por donde lo mires lo encuentras una situación injusta, yo lo encontré injusto y por eso vino después mi reacción y todo, que es parte de mi de mi pasión, de mi sangre de lo que yo hago en la institución”.

Marcelo Zunino sentencia que “no me puedo arrepentir si en el fondo no estoy equivocado, puede ser, pero yo creo que está lo justo. Claro, lo que pasa es que la mitad del país se te viene en contra y es lógico porque hoy día están las redes sociales, está el tema del TikTok, donde tú sales en primer lugar, pero me da exactamente lo mismo si mis reacciones son espontáneas, instantáneas, emoción, expresión. Ahora ya filo, así es el fútbol, tienes que dar vuelta a la página y vencer a Magallanes. No voy a seguir insistiendo, ya nos perjudicaron. Iba a decir otra palabra, pero ya dije muchas malas palabras”.