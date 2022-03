A 20 años de su primera temporada como futbolista profesional, Luis Jiménez decidió colgar los botines. El Mago, parte de la nómina de Chile para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, reveló que ya tiene definida la fecha de su retiro.

En conversación con La Tercera, el capitán de Palestino analizó lo que han sido estos últimos meses y cómo es que fue optando por poner fin a su carrera. "Me retiro a fin de año. Lo venía pensado hace mucho tiempo. Ya le venía dando vueltas a la decisión de dejar de jugar", lanzó de entrada.

Luis Jiménez señaló que "siempre he dicho que me gusta ser un aporte, competir. El año pasado lo terminé bastante mal, con lesiones graves, que no me dejaron terminar de manera normal. Me perdí los dos últimos meses de campeonato. Tuve una lesión que es bastante incierta, como lo es una pubalgia. Con una pubalgia no hay una fecha de retorno, como sí lo es con un desgarro".

Si bien son los problemas físicos los que llevan al Mago a colgar los botines, no se arrepiente de la decisión ni con lo hecho en su carrera. "Jugar en Europa, en uno de los equipos más importante de Europa en esos años (Inter de Milán), jugar en la selección chilena, haber sido campeón en el club que me vio nacer (Palestino). Jugué en Italia y salí campeón, igual que en Emiratos Árabes y Qatar. No me puedo quejar de lo que hice. Pudo haber sido mejor, obvio. Pero me voy súper contento".

Eso sí, Luis Jiménez insiste en que el cierre de temporada le pesó y mucho. "El año pasado terminé mal. En mi carrera, por suerte, nunca tuve lesiones graves. Solo tuve una cuando estaba en el Inter y el resto de mi carrera jamás me lesioné de gravedad. Nunca estuve más de 10 días parado. El año pasado me tocó mucho. Me tocó una estando en la Selección, otra en Palestino. Y con la edad cuesta más recuperarse y ahí se notan más los años. Uno se recupera más lento. Fue eso, no más que eso".

Consultado por alguna deuda pendiente en el fútbol, el Mago es claro y revela su deseo de haber tenido un paso más en Europa. "La única deuda es que me hubiese gustado mucho jugar en España. El resto está bien. Estoy contento con la carrera que hice".

Pero el retiro no alejará a Luis Jiménez del fútbol, ya que analiza el seguir como técnico. "Me motiva. Ya hice el curso y tengo la licencia A. Tengo un montón de cursos. ¿Si voy a trabajar con el Piña Villanueva? No, a Carlos no le gusta mucho la conducción técnica".

Confía en la hazaña con Chile rumbo a Qatar 2022

Luis Jiménez fue una de las sorpresas de Martín Lasarte en la nómina de Chile para eliminatorias. La Roja se juega su última oportunidad para llegar a Qatar 2022 ante Brasil y Uruguay, dos partidos donde necesita sumar como sea en un panorama nada de favorable.

Dudas existieron por la citación del Mago, aunque para él no es algo extraño. "Es un poco la forma en la que se manejan las selecciones. Hay un grupo que se mantiene y otros que se van integrando en el proceso. Había estado en las últimas nominaciones, salvo cuando estuve lesionado. Tenía muchas ganas de estar en la nómina. Ojalá que pueda hacerlo bien".

De hecho, Luis Jiménez aseguró estar en condiciones de aportar a la Roja a sus 37 años. "En lo futbolístico soy lo que siempre he sido. Hoy estoy jugando en una posición diferente. Me siento un centrodelantero diferente porque me engancho más a jugar. En ese sentido, toda mi carrera he sido un asistidor. Me gusta que el resultado positivo sea para el equipo. El año pasado fue un tremendo año para mí, hice hartos goles, uno le agarra el gustito, pero el fútbol es un deporte colectivo".

Para seguir soñando con Qatar 2022 Chile debe ir a Brasil a sacar puntos como sea, algo que para el Mago, más que una hazaña, es una posibilidad real. "En el fútbol no hay imposibles. Todos los partidos son diferentes. Sería espectacular poder ganar allá y seguir con la ilusión y esperanza de poder llegar al Mundial".

Si la Roja consigue un cupo, Luis Jiménez meditaría una nueva fecha para su retiro. Y es que el torneo terminará en noviembre, solo dos semanas antes del inicio de la cita deportiva. "Ahí me retiraría después del Mundial", sentenció.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio chileno, para recorrer el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.