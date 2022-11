Deportes Copiapó hará su debut en Primera División en 2023. Tras golear 5-0 a Cobreloa en la final de vuelta de la Liguilla de Ascenso, el equipo de Héctor Almandoz tuvo revancha y logró el tan anhelado ascenso. Pese a eso, los festejos tras el pitazo final dejaron un divertido momento protagonizado por Maximiliano Quinteros y Luis Galdames.

El delantero se lució dentro de la cancha anotando tres de los cinco goles con los que el León de Atacama venció a los Zorros en Calama, pero también la rompió fuera de ella cuando le preguntó al presidente del cuadro copiapino por unas cervezas para poder festejar.

"Vienen en camino", dijo el timonel entre risas para salir del paso, pero Maxi no lo soltó. "Presi, ¿acaso no confiaba en el equipo? ¡Cómo no van a estar las cervezas en el vestuario!", le lanzó sin anestesia. Pues bueno, ahora Galdames aclaró todo en diálogo con RedGol.

"Estaban guardadas en el camarín, todo planificado"

Galdames fue consultado por si alcanzaron o no a llegar las cervezas para festejar en el Zorros del Desierto, pero sorprendió al señalar que ya estaban guardadas. "Jajaja, sí, Maxi me apretó en cámara y tuvimos que cumplir", lanzó de entrada.

"Jajaja, no, estaban guardadas en el camarín, estaba todo planificado. Nosotros siempre estuvimos positivos y tuvimos la convicción de que íbamos a hacer un buen partido y gracias a Dios se terminó de la mejor manera y vivimos esa alegría que tanto necesita la ciudad de Copiapó, la fiesta estuvo hasta tarde en la plaza y nos esperaron en el peaje", añadió para explicar.

Por eso, confiesa que la emoción es "muy grande, muy muy muy grande. Por toda la ciudad, por todo lo que se ha vivido en estos cuatro años y también porque este era el año de la revancha y se cumplió. Entonces el objetivo que trazamos en enero se cumplió y es un alegría para todo el pueblo copiapino".

Sobre el abultado resultado de 5-0 que indicó el marcador final, Galdames reconoce que no se lo esperaban. "No, hoy en día el fútbol es apretado y de mucha estrategia, pero el equipo mantuvo una tremenda solidez ofensiva, y también defensiva, en toda la liguilla".

"Nosotros marcamos cerca de 17 goles en toda la liguilla y creo que no cualquier equipo lo hace, y eso es súper importante y se refleja en el ascenso, que lo logramos con la delantera más goleadora del certamen, así que es súper importante eso", complementó.

Tras eso, detalla que "ahora vamos a disfrutar. Que disfrute la ciudad de Copiapó por esta revancha que logramos tener, celebrar con los jugadores y cuerpo técnico por todo el profesionalismo del año, y ya desde mañana empezar a planificar lo que será el 2023".

Para cerrar, aclara la continuidad del DT y algunos jugadores. "Con Héctor tenemos un compromiso de antes que él iba a ser el técnico de Deportes Copiapó en 2023 ya fuera en la B o en la A, eso no era condición", detalla.

"Él vino con un proyecto y lo estamos cumpliendo, como también de algunos jugadores, que están todos preocupados por Luna y varios otros, son jugadores que nosotros tenemos contrato vigente con ellos y todo lo que se dice es especulación porque no se pueden ir a ninguna parte", concluyó.