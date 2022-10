Lucas Barrios y Rafael Olarra se juntaron en televisión, donde recordaron el carrerón del delantero para anotar el 2-0 en el Monumental en el 2008. "Fue uno de los mejores goles de mi carrera", indicó el ex Colo Colo.

El Superclásico del 2008 en el estadio Monumental es recordado por el gran carrerón de Lucas Barrios, que dejó a Rafael Olarrra como estaca en el pasto de Macul antes de definir sutilmente ante la salida de Miguel Pinto. Fue el 2-0 para Colo Colo, que jugaba con un jugador menos.

La magia de la televisión juntó a ambos protagonistas 14 años después. El delantero recién retirado, y proyectando lo que será su carrera como entrenador en el futuro, se encontró con el Rafa en ESPN, donde es comentarista habitual.

"Por qué no aclaramos las cosas", comenzó diciendo de entrada Rafael Olarra, que se encontró con un Lucas muy dispuesto a hablar del tema, por lo que comenzó asegurando que ese tanto lo marcó en su carrera por lo que vivió.

"Lo estaba pasando mal ese día. En un momento Rafa se acercó a mí y pensaba que estaba haciendo tiempo, pero debí correrlo porque estaba vomitando de verdad. Eso se suma a que hago el segundo gol que queda en la historia del club, porque fue importante", confesó.

Olarra asegura que el gol fue un golpe duro para los azules. "Yo era último hombre, debía ordenar la defensa y veo que le dolía la panza, que estaba mal...", describe el ex seleccionado chileno, hasta que Lucas lo interrumpe.

"Rafa, me habían dicho que estaba con la caña del día anterior...", tira la talla desatando carcajadas en el estudio, aunque el defensa trató de sacarse los pillos.

"Yo puse ingredientes para que sea más lindo, pero el rebote de la pelota te pilla entrando desde afuera, puede ser jugada viciada", intentó recordar Olarra, algo que Lucas lo desmintió tajantemente.

"Estaba entrando pero atrás de mitad de cancha. Después se venían todos ustedes cuando agarré velocidad", manifestó el Pantera para describir la situación, ya que había salido por el malestar estomacal.

Rafa agrega que "yo tenía amarilla, pensé en chocarlo y caer, pero no lo hice porque tenía tarjeta. Pensé que Chino Martínez lo iba a pillar, pero al final define bien Lucas. No me da mucho orgullo cuando lo muestran, pero es un gol muy lindo".

El ex seleccionado de Paraguay comentó que "yo salí y volví a entrar, y lo primero que hago es ver que habían tres azules delante y dos que venían. Por eso la tiro larga al medio y luego cuando me fui mano a mano defino bien. Pero en ese momento la estaba pasando mal, con el tiempo se ve en las imágenes que era un momento difícil".

REVIVE EL GOL DE LUCAS BARRIOS A LA U