Piero Maza se transformó en el principal árbitro en todo el mundo con su desempeño en la Finalissima que enfrentó a la selección de Argentina contra la selección de Italia, en un salto en su carrera, acompañado por sus colaboradores Christian Schiemann y Claudio Ríos.

Un historial que siempre ha tenido a Maza entre polémicas y comentarios, como lo que sucedió en 2016, en un encuentro entre Unión la Calera y Palestino, el que se jugó en el estadio Lucio Fariña de la ciudad de Quillota.

En una imagen que dio la vuelta al mundo, el juez tuvo que detener el compromiso por unos minutos por un curioso proyectil que cayó a la cancha sintética: una empanada.

La escena del juez saliendo de la cancha con la empanada en la mano, para dar a conocer a las autoridades sobre los elementos que caían al campo de juego, marcó su historial deportivo, en una de las anécdotas dentro de su trabajo.

Polémico

Dentro de la profesión de los árbitros siempre son más destacados sus desaciertos que sus buenas actuaciones. En el caso de Maza también ha seguido esa tónica, por momentos que ha tenido que pasar.

Por ejemplo, algo que los hinchas recuerdan mucho de su carrera es el clásico disputado entre Colo Colo y Universidad Católica en 2020.Una jugada que tuvo como protagonistas a Leonardo Valencia, Edson Puch, Piero Maza y el VAR.

En la revisión de la jugada vino la frase que marcaría a Maza: "Confirmo mi desición, voy con tiro de esquina", en una polémica que se siguió hablando por semanas.

Otra polémica la vivió con Universidad de Chile en 2021, cuando el capitán de ese entonces, el portero Fernando De Paul, acusó al juez de haber sido poco emático con Marcelo Morales, quien estaba sumando sus primeros minutos en el fútbol profesional.

“Fuimos a conversar con el árbitro, no por jugadas puntuales ni nada, no influyó, pero trató de mala manera a un compañero joven nuestro. No merece el trato que recibió, nos dio mucha impotencia”, destacó De Paul.

Exótica Liga

Piero Maza lideró un grupo de árbitros chilenos, quienes fueron invitados para dirigir un encuentro en la liga de Arabia Saudita, donde el juez fue protagonista.

El partido fue parte de una idea, de ser parte de un programa que buscaba modificar los estamentos de la Federación de fútbol de Arabia Saudita.

Por lo mismo Maza dijo presente como árbitro central en el 1-1 entre el Al Feiha y Al Nassr de la Pro League 2021, donde estuvo acompañado por sus asistentes Claudio Urrutia y Alejandro Molina, además de Juan Lara en el VAR.

Suspensión

Cuando Javier Castrilli estuvo a cargo de la Comisión de Árbitros de la ANFP, determinó la expulsión de un grupo de jueces y asistentes, que no estaban al nivel para el trabajo.

Entre ellos apareció el nombre de Piero Maza, quien para el argentino quedó al margen de sus funciones, en la previa del terremoto que se desencadenó después con los árbitros y que terminó con Castrilli fuera.

Cuando todo volvió a la normalidad, Maza nuevamente apareció en sus funciones, donde le tocaría dirigir a nivel internacional, desplazando como número uno a Roberto Tobar.

Finalissima

Luego de que le tocara dirigir el trascendental partido por Copa Libertadores entre Boca Juniors y Deportivo Cali, con triunfo por la cuenta mínima para los argentinos, vino la gran noticia para el nacional.

"La Comisión de Árbitros de la CONMEBOL, en conjunto con la UEFA, dio a conocer la nómina de colegiados designados para dirigir la Finalissima entre las selecciones de Italia y Argentina", comenzaba explicando el comunicado que confirmó a Maza al mando de uno de los partidos más importantes de su carrera.