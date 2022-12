Lisandro Martínez, el zaguero que Lionel Scaloni introdujo para darle más libertad ofensiva a los laterales, terminó muy emocionado y lloró casi desconsolado. "Me acuerdo de mis abuelos que ya no están", afirmó el zaguero del Manchester United.

Argentina venció por penales a Países Bajos. Se impuso por 4-2 gracias a un colosal Emiliano Martínez, quien otra vez tuvo un rendimiento colosal en una tanda. Y todo lo cerró Lautaro Martínez, quien sentenció la serie a favor de los trasandinos con un remate que el espigado golero Andries Noppert no pudo atajar.

Y este partido ante los neerlandeses tuvo a Lionel Scaloni con un cambio de dibujo táctico. El DT dispuso de una defensa con tres zagueros centrales para propiciar más y mejores descuelgues ofensivos de los laterales. Para eso, añadió a Lisandro Martínez a la última línea. Y eso funcionó perfecto: Nahuel Molina, el carrilero derecho, anotó el primer gol. Marcos Acuña, el izquierdo, recibió el penal para el segundo.

Licha quedó muy emocionado al cabo de la victoria. Así al menos lo demostró una conversación que tuvo con el periodista Diego Korol de DSports. "Muchas gracias, la verdad, tengo una emoción terrible", dijo el zaguero central del Manchester United antes de estallar en un llanto que conmovió a su entrevistador.

"Vos sabés que tus lágrimas son las de todos en Argentina. Queremos esta selección por todo lo que significa", apuntó el comunicador al ex marcador del Ajax de Amsterdam. "Gracias a ustedes, la verdad se siente el apoyo de todos. Se me vienen millones de cosas a la cabeza, estoy muy agradecido de la vida, me acuerdo de mis abuelos que ya no están", expresó el zurdo marcador surgido de las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, cuadro que en su momento decidió apostar por el ex UC Nehuén Paz en lugar de él.

El comunicador quiso acompañar a Lisandro Martínez, quien comenzó a saltar a la fama en Defensa y Justicia. "¿Te puedo dar un abrazo? De corazón, toda la Argentina está con ustedes", le apuntó Korol al "25" del actual campeón de América, quien no dejó de sentirse emocionado en toda la zona mixta.

"Estaban acá conmigo. No sólo ellos. También cada uno de los familiares de los jugadores. Fue increíble. Fue un alivio enorme. No merecíamos terminar así, fuimos mejores que ellos. Mediante balón largo se hicieron fuertes, pero hoy fuimos superiores", cerró el futbolista nacido en Gualeguay hace poco más de 24 años.