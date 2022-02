Audax Italiano derrotó por 1-0 a Estudiantes de La Plata la semana pasada, en partido válido por la ida de la Fase 2 de Copa Libertadores. Resultado que envalentonó a todos el plantel itálico, que está enfocado en poder dar la gran sorpresa del torneo y eliminar al cuatro veces campeón continental.

Lautaro Palacios, delantero de los tanos, comentó que "estamos muy motivados, con muchas ganas de hacer un buen partido y pasar de fase", destacando que la ventaja conseguida en Chile será clave.

"El resultado positivo que sacamos acá es importante, demuestra que hay posibilidades de ganarle a un equipo que, en el manual, es más fuerte que Audax. Podemos conseguir una buena victoria allá también", agregó el trasandino.

Por lo mismo es que la derrota ante Antofagasta del fin de semana no la toman en cuenta. "Los primeros minutos fueron buenos hasta el gol de Antofagasta, ahí nos desordenamos, nos desesperamos por no querer perder. Pero el camino es de salir a jugar como ante Estudiantes, no tenemos dudas de que podemos revertir esa derrota".

En lo personal, valora que "se me están dando las cosas, anotando goles que es importante para un delantero. Si llega alguna oferta lo verá el club y mi representante, después se analizará eso".

El técnico Ronald Fuentes realizará mañana el último entrenamiento antes de viajar a Argentina, donde en caso de clasificar enfrentará al ganador de la llave entre Everton y Monagas, que juegan este martes en Venezuela.