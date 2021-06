Karina Oliva se disculpa con familia de Nelson Acosta: "Nunca dije quién es mejor o peor. Cuando una mujer habla de fútbol se van a la persona"

Nelson Acosta, otrora director técnico de la selección chilena, fue víctima de un gratuito ninguneo por parte de Karina Oliva, ex candidata a Gobernadora de la Región Metropolitana, quien utilizó una desafortunada analogía para justificar su derrota ante Claudio Orrego en las elecciones.

“Hicimos campaña a lo Bielsa. No a lo Acosta. Dejamos todo en la cancha, jugamos hacia delante, sin colgarnos al arco, fortalecimos el medio campo y la delantera, pero no basta", lanzó Oliva.

Las redes sociales ardieron en cólera tras la descalificación de la política chilena contra el ex DT que hoy padece de alzheimer, e incluso Silvana Acosta, hija del recordado estratega, salió a exigir respeto para su padre.

Tras la ola de críticas, Karina Oliva dio un paso al frente y en diálogo con La Red, ofreció disculpas a la familia y cercanos de Nelson Acosta que se sintieron pasados a llevar por su pésima analogía.

"Acá hay un sesgo porque cuando una mujer habla de fútbol se van a la persona", se justificó Oliva.

"En ningún momento dije quién es mejor o peor. Es más, parto asumiendo que no basta, puedes jugar muy bonito y eso no quiere decir que tengas el éxito. Acá hay una diferencia, en ningún momento he dicho, por eso le pido disculpas a la hija, creo que ella malinterpreta, en ningún momento digo que es alguien que fracasó o que es malo", explicó.

Oliva añadió que "es paradójico, me tengo que acostumbrar a que lo que diga y haga es bueno y malo al mismo tiempo. Primero que todo quiero pedir disculpas a la familia si se sintió agredida, porque en ningún caso es eso".

Tras las tibias disculpas, la ex candidata a la gobernación de la RM justificó sus dichos utilizando el camino fácil y acusando machismo en vez de reconocer su error.

"Uno de los problemas de nuestra sociedad es que lo que nos gusta puede ser lo bueno y lo que no nos gusta es malo, me referí a un tipo de estrategia. Por ejemplo, me gusta más el juego de -Josep- Guardiola que el de -Diego- Simeone o José -Mourinho-. Acá hay un sesgo porque cuando una mujer habla de fútbol se van a la persona", comentó.

Oliva cerró agregando que "eso no quiere decir que el profe (Nelson) Acosta no sea alguien exitoso. Si hablamos de fútbol, hablemos de fútbol...".