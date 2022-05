En 2021 Chile tuvo sus primeras elecciones de gobernadores en la historia, y en la Región Metropolitana se tuvo que llegar a una segunda vuelta entre Claudio Orrego (DC) y Karina Oliva (Comunes, Frente Amplio) para definir al ganador.

Finalmente fue Orrego quien se convirtió en gobernador con un 52,7% de las preferencias, derrotando a Oliva por 81.000 votos. Luego de ello, la candidata del Frente Amplio (FA) se postuló para ser senadora en la Región Metropolitana.

Sin embargo un par de días antes de esas elecciones, una investigación periodística de Ciper reveló que siete de los colaboradores de campaña a la Gobernación de Oliva emitieron boletas por $137 millones.

Tras eso, el propio presidente Gabriel Boric (en ese entonces candidato) le quitó apoyo a Oliva, quien además no fue electa senadora. Por esa misma fecha comenzó una investigación de oficio por parte de la Fiscalía por fraude de subvenciones.

Investigación a Karina Oliva | ¿Qué denuncias hay tras su campaña a gobernadora?

Tras la denuncia por los altos valores de las boletas emitidas por los asesores de Oliva, el Ministerio Público ha seguido investigando nuevas aristas del caso que podrían llevar a situaciones más graves como fraude.

En concreto Canal 13 emitió un reportaje en el que dio a conocer nuevos antecedentes del caso, donde hubo gastos mucho mayores que los $137 millones antes mencionados.

Empresas "fantasmas"

En el reportaje se habla de empresas "fantasmas" cuyas direcciones sí existen, pero donde no hay oficinas ni representanes de estas. Incluso una de las empresas fue creada en 2021, mismo año de las elecciones.

En tanto, Sport Management dejó de funcionar hace años en el domicilio resgistrado en la factura de la campaña de Karina Oliva. Esto impide impide que el Servicio de Impuestos Internos (SII) pueda fiscalizar estas empresas, y con ello se incumple con lo que exige la ley.

Las empresas de Marcelo Riffo

Las empresas Eventos y Publicidad y Sport Management fueron dos de las favoritas en la campaña de Karina Oliva. Ambas son manejadas por Marcelo Riffo, quien en total facturó casi $150 millones a Karina Oliva y al Partido Comunes en 2021.

Algunos de estos gastos son el millonario desayuno feminista y cierre de campaña de 50 millones de pesos. Además de otra boleta de la empresa Eventos y Publicidad de $28 millones de otro desayuno ($4 millones) y de actividades de lanzamiento y cierre de campaña.

Desde el Partido Comunes dijeron que se equivocaron en las facturas y que algunos de esos valores solo fueron cotizaciones, pero algunas boletas emitidas ante el Servel descartan aquello. En el reportaje hubo intentos de comunicarse con Riffo y con Oliva pero no respondieron a los llamados.

Estos gastos son cuestionables ya que el dinero que rinden los partidos políticos en las campañas, luego es devuelto por el Servel en relación a los votos que consiguió la o el candidato, por lo tanto, ese dinero es fiscal y proviene de los impuestos que los chilenos pagan.

Los gastos totales de la campaña de Karina Oliva y la poca fiscalización del Servel

En la primera vuelta de Gobernación, el gasto de la campaña de Karina Oliva fue de $484 millones, mientras que en segunda vuelta fue de $674 millones, cuando esta última duró menos de en un mes y solo recibió cerca de $1 millón de aportes de privados.

Funcionarios del Sevel reconocieron a Fiscalía que: "Nuestra revisión es formal, porque no podemos saber si el servicio se prestó o no se prestó, y tampoco si el precio del servicio era de acuerdo al mercado o no".

Además dijeron que se repetían proveedores en la facturas de Oliva y que en ambas campañas de primera y segunda vuelta la forma de operar era la misma: poco aporte de privados y mucha solicitud de reembolso de facturas.

Los altos montos a una fundación y un informe con Copy-Paste

El reportaje también reveleó que se pagaron $120 millones por 3 asesorías solicitadas a la Fundación Chile Movilizado, ligada a militantes de Comunes.

Mientras que el informe presentado por Karina Oliva al Servel para justificar la rendición de cuentas de algunos gastos como los de de aquella fundación, tiene varios párrafos copiados textualmente de una minuta publicada el 2019 por el propio Partido Comunes.

De momento, todo esto está en investigación y aún no hay culpables ni condenas, por lo que la Fiscalía seguirá investigando para esclarecer este polémico caso.