¡Notable! Juvenal Olmos y el nacimiento de un perro verde: "Me dio risa, me escribieron harto"

Juvenal Olmos se tomó la internet este jueves cuando una masa de Twitteros sacó su nombre a colación debido al sorprendente nacimiento de un perro verde, instancia que sirvió para recordar el mítico apodo del entrenador.

El labrador fue bautizado como "Pistacho" por sus particulares características que hicieron a los chilenos recordar al DT, lanzando cientos de bromas y transformándolo en tendencia en redes sociales.

En conversación con Redgol, el ex entrenador de La Roja hizo gala de su simpatía tomándose con buen humor las carcajadas que sacó el nacimiento del perro verde y la relación que los hinchas hicieron con él:

"Lo encontré muy entretenido, la verdad es que me dio risa, me escribieron harto", reveló entre risas el ahora comentarista de fútbol.

De todas formas, y pese a que Juvenal abraza el sobrenombre como una humorada, aprovechó la instancia para aclarar que su personalidad es cada día menos "perro verde":

"La verdad es que yo ya no tengo un componente emocional así como apegado a la parte más virulenta de un perro verde, que decía relación con un huev... raro que hacía las cosas al revés, o que casi dormía y vivía levitando", comentó Olmos entre risas.

Por último, el campeón con Universidad Católica en 2002 reconoció que sí hubo una época en que el famoso apodo no le agradaba del todo:

"En un momento me molestó (el sobrenombre) pero la verdad es que ahora hasta le contesté a la mayoría riéndome y todos me decían 'qué buena profe, buena onda, no se enoje'. Me da risa que la gente inmediatamente piense en ese tema". cerró el estratega.