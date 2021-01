Guarello dispara contra el Gobierno y alerta: "No se extrañen si al fútbol chileno le quitan la condición de local"

Juan Cristóbal Guarello abordó la polémica de la suspensión del partido entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, partido que no se jugó tras conocerse tres casos positivos por coronavirus en el cuadro argentino. El destacado periodista puso las alertas por el futuro del fútbol nacional ante Conmebol, culpando al Gobierno y la Seremi.

“Hay que separar dos cosas: una cuando a Coquimbo Unido lo sacan de Coquimbo, un tema de la confederación y Defensa y Justicia. Se colgaron de un resquicio del reglamento, una leguleyada. Lo otro lo de ayer. Lo único que digo es que se preparen para que las copas, Sudamericana y Libertadores del 2021, desde marzo, los equipos chilenos no van a poder jugar en Chile. Y no se extrañen que en eliminatorias la selección chilena tampoco pueda jugar en Chile “, dijo Guarello en Radio ADN.

Agregó que “no es simplemente por un acto arbitrario de la Conmebol, lo que ocurrió ayer fue por un cambio de protocolo no avisado a la confederación, a la ANFP y menos a Defensa y Justicia, donde se da por entendido que cualquiera que vaya en un avión con un contagiado es contacto cercano. Eso no corría antes y por eso Junior pudo jugar con 14 jugadores”.

“Defensa y Justicia no va al estadio porque la Seremi se lo prohíbe. Por más que la Seremi diga que ellos no suspendieron el partido… en lo formal ellos no suspendieron el partido, pero si prohíbes a un equipo llegar a la cancha no se puede jugar”, complementó el comunicador.

Y fue por más: “con hechos como los de Cachagua, el Gobierno tiene que hacer gestos propagandísticos para que la gente crea que está trabajando inflexible en la aplicación de las normas. Ayer cobró el fútbol chileno. No se extrañen que al fútbol chileno le quiten todas las localías por lo que ocurrió ayer”.

“Entonces el partido se traslada a Paraguay y acá hay que sacarse la fiebre nacionalista de la cabeza. ¿Por qué? Porque no hay ninguna garantía que si el partido se jugaba la próxima semana, no volviera a ocurrir lo mismo. Entonces, se entiende que no hay ninguna garantía para el resto de las copas ni las eliminatorias, entonces para adelante, un dirigente contagiado significa que toda una delegación queda en cuarentena. Y la Conmebol no se va a arriesgar a que por un contacto se suspenda un partido”, siguió argumentando.

Sentencia que “sacan el partido, pero tiene argumentos la Conmebol, en Chile subieron los contagios, y quién dice que la próxima semana sí se pueda jugar. El problema de fondo es un cambio de protocolo no avisado a la Conmebol. Lo que va a venir ahora… Esto es una medida política lo que se está aplicando. De persistir esta cuestión de no dejarlos salir, la Conmebol va a decir: en Chile no se puede jugar, y no se va a jugar. Pero hay permiso para salir de vacaciones… Está creciendo el contagio, pero no se den el gustito con la Conmebol. Se están dando un gustito de inventar firmeza, y ese gustito no lo van a pagar ustedes. Lo va a pagar todo el fútbol chileno por tres años. No se extrañen que la selección chilena juegue contra Paraguay en Buenos Aires. Son cosas arbitrarias y tribuneras, ilógicas. Las consecuencias no son para el Gobierno, son para todo el fútbol chileno. Que Católica vaya pidiendo el estadio de Mendoza, porque no va a poder jugar en San Carlos”.