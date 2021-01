José Luis Sierra responde al interés de Sao Paulo: "Sería un lindo desafío"

Palestino ha demostrado ser uno de los equipos en mejor forma futbolística del actual Campeonato Nacional y su más reciente resultado, la victoria 3-2 ante Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, fue una clara demostración del buen andar que tienen los de José Luis Sierra.

El Coto sigue mostrando sus credenciales y sigue siendo un nombre bien valorado para la vacante de la Selección Chilena pero también suena en uno de los territorios que conoció como jugador: Sao Paulo. En Brasil lo catalogan como uno de los candidatos a sustituir a Fernando Diniz en el cargo.

El técnico del cuadro árabe conversó con Radio ADN sobre esta información. "Me lo mandó alguien de mi familia, pero no tengo idea de nada. Sería un lindo desafío, conozco el club, jugué dos años. Lo tomo como un rumor, lo importante es mi presente y Palestino", comentó el adiestrador.

Sin embargo, Sierra está totalmente enfocado en su actual institución. "Por el cariño y respeto que me han dado no puedo pensar en otra cosa. Yo respondo porque ustedes me preguntan, pero estoy enfocado en Palestino", mencionó.

Sao Paulo actualmente pelea el título del Brasileirao con Inter de Porto Alegre que ya saca una ventaja de cuatro puntos. Los otros candidatos a su banquillo son el español Miguel Ángel Ramírez, el portugués André Vilas-Boas, Diego Aguirre y Juan Carlos Osorio.