José Bizama recuerda la patada que deja seis meses fuera a Sebastián Ubilla: "Me amenazaron con ir a mi casa"

Huachipato tiene una de las mejores divisiones inferiores a nivel nacional y tiene constatemente a sus ex jugadores a nivel de selección chilena, como son el caso de Gonzalo Jara, Lorenzo Reyes, Martín Rodríguez, Ángelo Sagal y José Bizama.

Esta último dejó Huachipato luego de grandes años en la institución acerera que derivaron en llamados a la Roja de Reinaldo Rueda. En la actualidad se encuentra en el Houston Dynamo de la MLS.

Sin embargo, cuando su carrera recién empezaba, vivió un momento difícil en un partido de Huachipato vs Universidad de Chile en el año 2016. José Bizama fue al piso para quitarle el balón a Sebastián Ubilla, lo que provocó una fractura que tuvo al delantero seis meses fuera de las canchas.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, el mismo lateral recordó este momento con mucha tristeza y volvió a reiterar que no fue con mala intención.

"Fue una etapa muy difícil. Era muy joven todavía, estaba haciendo mis primeras armas y tenía muchas ganas. En cada pelota, en cada jugada trataba de ir con todo. En ese momento, quizás era un poco más agresivo, cosa que ya con experiencia lo he ido mejorando. Entonces creo que eso me terminó pasando la cuenta en esa jugada, pero no fue de mala leche", expresó.

Además agregó que, "después tuvimos la posibilidad poder hablarlo con el Seba y el siempre tuvo claro que no fue con intensión, de hecho, con el pie que saco el balón es con mi derecha y con mi pierna de apoyo lo vine a lesionar".

El reencuentro de José Bizama con Sebastián Ubilla

José Bizama recordó lo difícil el momento y las innumerables amenazas que recibió. "Me amenazaron, tenía muchos mensajes que me decían que sabían dónde vivía, que iban a venir a mi casa. De hecho tuve que cerrar redes sociales para no pensar más cosas y no seguir leyendo las redes sociales", detalló.

Para finalizar habló del gran encuentro con Sebastián Ubilla donde conversaron la situación. "Nos encontramos en el Estadio Nacional, con el ya recuperado. Hablamos más tranquilo y la verdad que quedó todo cerrado ahí. Fue un mal momento para los dos, para él que estuvo parado y para mi que me llegaron muchos mensajes y que me trataban de mala leche. Al ser más chico me afectó mucho", sentenció.