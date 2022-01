Palestino es uno de los equipos que están dando que hablar en el presente mercado de pases del fútbol chileno. Los Árabes cerraron el 2021 sufriendo y quedando fuera de torneos internacionales, por lo que apostarán todo a ser protagonistas en la temporada 2022.

La primera gran novedad que tuvo el equipo fue la llegada de Gustavo Costas, uno de los técnicos más valorados en Sudamérica. El argentino, con pasos por Racing de Avellaneda, Atlas de México y Alianza Lima de Perú, entre otros, aceptó el desafío y ffue presentado como su nuevo técnico.

Desde entonces en Palestino han estado trabajando intensamente en materia de refuerzos, donde ya han conseguido la llegada de Andrés Vilches y las renovaciones de Carlos Villanueva, Jonathan Benítez, Nery Veloso y Bryan Carrasco.

Y este lunes un nuevo nombre llegó hasta el Tino Tino luego que se confirmara el arribo de José Bizama. El lateral chileno puso fin a su paso por Estados Unidos y fue presentado como la nueva incorporación del club, sellando su regreso al país.

El defensor se dio a conocer en nuestro país con la camiseta de Huachipato, donde tuvo un gran desempeño en el 2019. Esto lo llevó a que desde la MLS llegara a buscarlo el Houston Dynamo, elenco que defendió hasta el año pasado, para luego ir al Charlotte Independence de la Segunda División.

Bizama quiere su revancha en Chile

José Bizama partió al Houston Dynamo con la ilusión de transformarse en parte del recambio de la selección chilena. De hecho, fue parte del ciclo de Reinaldo Rueda, pero su nivel no le permitió seguir siendo opción.

Es por ello que en su regreso al fútbol chileno, el lateral se ilusiona con poder demostrar su talento. "Es un gran club, lo conozco y siempre me ha llamado la atención. Es un buen paso para mí y espero poder ayudar al grupo y al cuerpo técnico en los objetivos de este año", dijo al sitio oficial del Tino Tino

A tal punto llega su entusiasmo que no le importa el lugar donde le toque jugar. "Con el tiempo me fui adaptando varias posiciones y creo que para un jugador eso es muy bueno, porque donde me necesite el técnico voy a estar. Espero ser una opción en el puesto que sea necesario".

José Bizama ya se integró a los trabajos en la pretemporada de Palestino y se pone a tono para volver a las canchas del fútbol chileno.