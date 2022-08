José Bizama recuerda el durísimo momento que vivió tras lesionar fortuita, pero gravemente a Sebastián Ubilla: "Me afectó mucho, me llenaron de amenazas"

29 de abril de 2016. Estadio CAP Acero. Huachipato venció por 4-2 a la Universidad de Chile en un partido que tuvo una jugada muy desafortunada cerca del primer cuarto de hora. José Bizama fue a trabar una pelota con Sebastián Ubilla. Pero el Conejo terminó con una lesión gravísima a raíz de esa disputa: una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna derecha.

En una conversación con ESPN Chile, el hoy futbolista de Palestino recordó ese instante que dejó al atacante quilpueíno casi ocho meses fuera de las canchas. "Fue muy duro en mi carrera. En el momento no nos dimos cuenta ni con el árbitro. Saqué la pelota con la pierna derecha y lo enganché con la izquierda", afirmó el futbolista de 28 años, quien fue expulsado a raíz de esa infracción.

"El árbitro cobró saque de banda y después cuando lo vimos en el suelo, con su pierna así, cambiaron las emociones. Se me vinieron todos encima, me dijeron que era mala leche. Pero como no había sido mi intención, me afectó bastante", agregó el oriundo de Curanilahue, quien después de su estadía en los acereros jugó en el Houston Dynamo de la Major League Soccer y en el Charlotte Independence de la segunda división de Estados Unidos.

Bizama suma un gol en 20 partidos disputados por los Árabes. Y prosiguió con su relato. "Sebastián era un jugador de equipo grande y los hinchas me llenaron de mensajes, amenazas, que sabían dónde vivía, que me estaban esperando fuera del estadio. A ese nivel. Entonces yo, que era más chico, me afectó mucho", aseguró quien se ha erigido en una pieza clave para Gustavo Costas.

"Me costó a la hora de volver a jugar, tenía miedo de ir a trabar una pelota por temor de lesionar a alguien. Me quedó esa sensación por un buen tiempo, me afectó mucho llegar a ese punto". sentenció José Bizama, quien nunca olvidó ese fatídico trancazo.