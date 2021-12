El mercado de fichajes del fútbol chileno trajo este viernes 31 de diciembre una tremenda noticia para cerrar el 2021, ya que Sebastián Ubilla fue presentado como refuerzo de O'Higgins después de su paso por Santiago Wanderers, de donde se fue con escándalo tras una amarga campaña que terminó con el descenso del cuadro de Valparaíso.

Pero eso no fue todo, ya que se supo que el ex ariete de Universidad de Chile realizó una demanda en contra del elenco Caturro donde exige una millonaria indemnización de parte del club. Así lo revelaron desde El Mercurio de Valparaíso, donde se lanzó contra la dirigencia al asegurar que obligaron al ex entrenador Emiliano Astorga que no lo hiciera jugar por un motivo particular.

Esto porque la idea de la directiva era que Ubilla no viera minutos en cancha para que de esta manera no pudiera cumplir con el 50% de los minutos totales del campeonato y así no renovar su contrato, por lo que el ariete formado en el Decano pide un cuantioso monto de 258 millones de pesos.

“Se exige el pago de una indemnización de perjuicios de lucro cesante por el doloso incumplimiento contractual de la demandada", apunta la acusación.

Junto con eso, detallan que el pago debe ser el "equivalente a todas las remuneraciones del actor que hubiera tenido derecho de haberse renovado el contrato automáticamente”.

Pero eso no quedó ahí, y desde Wanderers sacaron la voz rápidamente para avisar que “vamos a defendernos como sea, porque tenemos toda la razón”, fueron las palabras de Carlos Toro, que es director de la institución wanderina, en conversación con el citado medio al respecto de la demanda.

Y en su ruda defensa argumentan que “el contrato terminó por expiración del plazo estipulado, era un contrato que no se renovó no más, esa es toda la diferencia de opinión. Él cree que se renovó y nosotros creemos que no se renovó”, disparó.

Para finalizar, Toro se lanzó sin filtro contra Ubilla, señalando que "cumplió menos del 50% de los minutos y no está en posibilidad de renovar un contrato que no cumplió una de las cláusulas. Un jugador que juega menos del 50% no está apto para jugar fútbol profesional”.