Santiago Wanderers selló una temporada para el olvido luego de caer ante Curicó Unido. Los Caturros pagaron caro la irregularidad del primer semestre y dejan el Campeonato Nacional para regresar a la Primera B.

El equipo porteño no tuvo más que hacer luego de la derrota con Colo Colo y la dirigencia optó por sacrificar todo el esfuerzo de la segunda rueda, cortando a parte del plantel para jugar con juveniles en la recta final. Esto no solo golpeó al plantel sino que significó la salida de varios jugadores, como es el caso de Sebastián Ubilla.

El Conejo era una de las piezas de Emiliano Astorga, pero desde la directiva de Santiago Wanderers pidieron que no jugara más para no renovarle contrato. Esto terminó con la salida del DT y la llegada de Moisés Villarroel, quien también se negó y terminó dejando el club solo horas más tarde, para dar paso al arribo de Jorge Garcés.

En conversación con el programa Zona Verde, Ubilla sacó la voz y se lanzó con todo contra los dirigentes. "Yo tuve una reunión con Andrés Sánchez y Rafael González y con todo el cuerpo técnico de Moisés Villarroel, donde me dijeron en la cara que no iba a poder jugar más, por el tema de contrato, que supuestamente había un motín en el equipo. En este momento cuesta acordarse de todas las mentiras que han dicho".

Para el Conejo, lo hecho por la dirigencia fue algo de muy mal gusto. "Andrés Sánchez me dijo que no iba a jugar por un tema de mi contrato, ya que si jugaba un partido más se renovaba mi contrato. Ahí me sacan del equipo y la verdad es que me sentí bastante deprimido (…) Cuando sacaron el comunicado, a nosotros nos dejan fuera y pusieron a los juveniles. Me siento totalmente discriminado y apenado por no poder jugar en esta hermosa institución".

Ubilla no bajó el tono de sus dichos y apuntó contra Sánchez. "Una seguidilla de mentira por parte de Andrés, quien es el vocero de la familia. Yo estaba citado para el partido y por algo también a Emiliano lo despiden. Después del partido contra Everton, le piden a Emiliano que me saquen por el tema de los minutos, pero él no aceptó. Ellos solo pensaron en no ponerme y no poner al equipo que correspondía".

El Conejo también agradeció el respaldo tanto de Astorga como de Villarroel, dos que se negaron a sacarlo como pedía el directorio. "Emiliano me bancó, me llamó, me contó la situación y me siguió poniendo en el equipo. Lo despidieron por lo mismo. En esta familia están acostumbrados a hacer el equipo y Moisés también renunció por eso. Son técnicos que tienen códigos".

Lágrimas en su despedida

La forma en la que Sebastián Ubilla dejó de ser jugador de Santiago Wanderers golpeó y mucho. Más allá de los resultados, los hinchas una vez más quedaron tristes de ver el manejo de la directiva en una situación límite. "Cuesta despedirse de esta institución y de esta forma. Me crié aquí, soy cantera, sé lo que es la gente de puerto y quiero decirles que…", alcanzó a decir el delantero antes de estallar en llanto.

"Cuesta la situación, salir por la puerta de atrás, que te cierren las puertas a la cara de esa forma duele. Es difícil", recalcó para luego dejarle un mensaje a los fanáticos. "Gracias por todo, por el apoyo. Siempre traté de dar el 100 por ciento en la cancha, no saben la cresta que nos sacamos entrenando. El año pasado y este fue difícil, por malas decisiones de dirigentes tienen el club más. Yo sin Wanderers no sería nadie", cerró.

Santiago Wanderers todavía tiene tres partidos por delante antes de bajar a la Primera B. Huachipato, Audax Italiano y Deportes La Serena serán los duelos en los que los Caturros dirán adiós al Campeonato Nacional para irse al fútbol del ascenso, donde esperan tener un breve paso.