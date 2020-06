Jorge Garcés sale en defensa de Jaime Mañalich: “Lo mataron, para muchos todo lo que hacía el pobre era malo”

Jorge Garcés, actual director técnico de Fernández Vial, se animó a hablar de política y, en particular, sobre cómo las autoridades han actuado ante la pandemia del coronavirus. En ese sentido, salió en defensa del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y aseguró que “la democracia es una mentira en este país”.

En conversación con el diario La Cuarta mencionó que “al ex ministro Mañalich lo mataron. Para muchos todo lo que hacía el pobre era malo. Quiénes lo encuentran tan malo, ¿Qué es lo que quieren?”

Pero eso no es todo, porque realizó un llamado a las autoridades a tener mano dura para los que no respeten la cuarentena. “Existe una irresponsabilidad tremenda, el chileno tiene una indisciplina constante. No cumple, llega tarde. Esto sirve para ver la calidad de chilenos que somos. Los políticos siguen con los abusos, los aprovechamientos, a los delincuentes no les importa nada, liberaron a los presos y siguen los asaltos”, dijo.

Garcés dijo que las autoridades deben poner más mano dura para que la gente cumpla con las cuarentenas. (FOTO: Agencia Uno)

“Yo hablo como un chileno más. Me han querido meter muchas veces en política, pero no milito con ningún partido. La democracia es una mentira en este país (…) Juego fútbol con senadores y diputados de todos los sectores. Hemos tenido hasta terceros tiempos muy entretenidos, pero después llegan al congreso y se pelean como nunca", agregó.

Además, sobre la vuelta del fútbol chileno, señaló que “tenemos incertidumbre, es difícil programar, estamos viviendo semana a semana. El club ya está entrenando, vamos a un parque por grupos. Comenzamos a trabajar en una cancha con seis jugadores por grupo, todos los test PCR salieron negativos. Esperamos que los tres torneos empiecen juntos".

“No sé cómo se irá a sentir jugar sin público, pero se podría comenzar con gente y aforos reducidos. Acá se está cumpliendo con todos los protocolos, no nos pueden prohibir trabajar mientras cumplamos”, sentenció.