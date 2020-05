La tremenda revelación de Jorge Garcés: “No llegué a la banca de Boca Juniors, porque Diego Maradona me bajó el pulgar”

Jorge Garcés, actual entrenador de Fernández Vial, celebra este 13 de mayo su cumpleaños 66 y, por lo mismo, en conversación con radio Agricultura repasó parte de su carrera como DT, revelando por qué nunca asumió la banca de un club grande.

En ese sentido, confesó que estuvo cerca de firmar en Colo Colo, Universidad de Chile y Boca Juniors, pero que, por motivos que escapaban de sus manos, no se concretó su llegada.

“De ocho candidatos para asumir la banca de Boca Juniors quedamos dos: el Maestro Tabárez y yo. Los dirigentes de esa época le consultaron a Diego Maradona y quedé afuera, porque él me bajó el pulgar”, partió revelando, agregando que “Maradona no fue culpable, porque fue una opinión válida. Son situaciones que te toca vivir”.

En el caso del Cacique y la U mencionó que “estaba listo en Colo Colo, me faltó un minuto. Cuando Lucas Barrios le anotó a Ñublense (2008), le renovaron a Fernando Astengo. Me puso muy contento eso, pero si no hubiese pasado eso al otro día era presentado como DT del Popular”.

“En el caso de la U también estaba listo, tenía el apoyo de los nueve directores del club, pero el doctor René Orozco apareció de la mano y con contrato firmado con Héctor Pinto. Al otro día también iba a ser presentado, pero bueno, en la suma y resta de mi carrera, me siento un tipo dichoso y feliz”, complementó.

Finalmente, tuvo palabras para mencionar cuál es el jugador que más lo sorprendió y no dudó: Marcelo Salas. “De los que dirigí, Salas fue un talentoso. Yo veía en él un jugador completísimo, era un definir impresionante”, sentenció.