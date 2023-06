Impacto causó la muerte de una bebé de dos meses en el Hospital Base de San Antonio, producto de un cuadro de neumonía grave a causa del virus respiratorio sincicial. Una muestra del problema que está pasando el sistema sanitario en Chile ante el aumento de las hospitalizaciones de niños pequeños por el alza de enfermedades respiratorias.

Al respecto, abordó el tema el exministro de Salud de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich. El hombre que enfrentó en un principio la pandemia en Chile se mostró muy crítico con la actual administración de la ministra Ximena Aguilera bajo el gobierno de Gabriel Boric.

La acusación de Jaime Mañalich al gobierno de Boric

El exministro Jaime Mañalich conversó con Radio Pauta y acusó que el Gobierno de Gabriel Boric “no pidió a la red privada de atención que se prepararan para este invierno” .

El doctor alegó que la actual administración tiene un “sesgo anti sector privado”. De esta manera no preparó al sector privado para el invierno, ya que solamente se habrían entregado recursos a hospitales públicos, según manifestó Mañalich.

El médico fue más allá y explicó que “aquí no hubo una gestión previa de pedirle o exigirle a los hospitales, como hicimos nosotros en la alerta sanitaria. No se pidió duplicar la cantidad de camas, y exigirle que lo hagan, si no se interviene el hospital”.

“Se podría haber actuado con anterioridad para que los niños no lleguen a esta situación”

Jaime Mañalich también comentó respecto al virus sincicial que el momento para preparar la llegada de la enfermedad debió haber sido enero.

“Se podría haber actuado con anterioridad para aumentar la capacidad y hacer medidas de prevención para que los niños no lleguen a esta situación grave (…) Hay que activar la coordinación y gestión de camas público-privada, que hasta el momento parece no haberse activado”, reveló el exministro.

También aclaró que el número de casos es 10 veces más de lo esperable, por lo que se debería haber pedido dinero anteriormente. Además de que se tendría que haber visto que el personal estaba capacitado.

Por último, respecto a la campaña de vacunación por influenza señaló que “es un completo fracaso, porque las cifras de cobertura son demasiado bajas. Entonces no se alcanza a tener protegido a un número suficiente de adultos, para que no se enfermen con influenza, que puede ser un cuadro muy grave”.

Ministra Aguilera reconoce que “era difícil que la lactante hubiera sobrevivido”

Ante la muerte de la bebé de dos meses, la ministra de Salud Ximena Aguilera, salió al paso de las críticas luego de que se reveló que la única cama que estaba disponible para su atención estaba en el Hospital Regional de Arica.

Pese a ello, la autoridad sanitaria explicó que “en el caso de esta niña, la verdad es que el cuadro era muy grave, y aunque hubiese habido una posibilidad de traslado, era difícil que hubiera sobrevivido“.

La ministra fue más allá y comentó que “todos los años debemos lamentar fallecimientos por esta causa”, aunque aclaró que hay menos muertes ante el aumento de recursos. Cabe recordar que la actual ocupación de camas críticas pediátricas alcanza el 92% a nivel nacional.