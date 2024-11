Con la llegada de la primavera y el verano, los días soleados nos invitan a disfrutar más del tiempo al aire libre.

Sin embargo, es crucial recordar que la exposición excesiva al sol puede acarrear serios riesgos para la salud.

¿Cómo lograr un bronceado perfecto?

La mayoría de los casos de cáncer de piel son causados por la exposición a los rayos solares.

De hecho, estudios respaldados por la Fundación del Cáncer de Piel revelan que aproximadamente el 86% de los melanomas se atribuyen a la radiación ultravioleta (UV) del sol, y que el riesgo de desarrollar melanoma se duplica en personas que han sufrido más de cinco quemaduras solares.

Por ello, buscar un bronceado durante el verano puede ser perjudicial para la salud, ya que las horas de exposición al sol pueden ocasionar daños graves y permanentes en la piel.

Afortunadamente, la industria cosmética ha desarrollado productos que permiten lucir una piel bronceada sin exponerse a los peligros del sol.

Actualmente, las quemaduras y la exposición a la radiación solar son completamente evitables si lo que se busca es un bronceado perfecto. Las lociones de tintes bronceadoras son una excelente alternativa para conseguir el tono ideal de forma segura y saludable, sin necesidad de exponerse al sol.

A diferencia de los bronceadores tradicionales, que requieren exposición solar para hacer efecto, estos productos simulan el bronceado simplemente al aplicarlos sobre la piel.

The Body Shop, la primera marca global de belleza en ser 100% certificada vegana por The Vegan Society, posee una línea de productos con lociones de tintes bronceadores que busca satisfacer diferentes necesidades según la ocasión.

Loción y tinte bronceador

La Loción de Bronceado Gradual es una fórmula suave y no pegajosa que puede aplicarse tanto en el rostro como en el cuerpo, proporcionando un bronceado gradual que se ajusta según la intensidad deseada y dura hasta 5 días.

Este producto, apto para pieles sensibles, no deja manchas y es resistente a las transferencias.

Por otra parte, el Tinte Bronceador, es una fórmula ligera y no grasa que logra un efecto natural de forma rápida y fácil, y que puede quitarse con agua y jabón, ideal para bronceados que deseen lucirse en una ocasión específica.

Finalmente, el Aceite de Coco con Destellos ofrece una fórmula ligera, no pegajosa, de fácil aplicación y secado rápido, ideal para pieles sensibles.

Este producto deja la piel con un bronceado sutil y natural, acompañado de un cálido brillo. Con cualquiera de los tres productos de la línea, es posible obtener un bronceado radiante sin la necesidad de exponerse a los peligros del sol y su radiación.

Todos los productos de esta línea están formulados con ingredientes naturales, como aceite de almendras, aceite de nuez, agua de coco orgánico y aceite de coco virgen orgánico de Samoa, obtenidos a través del programa de Comercio Justo Comunitario.

Esta práctica ética busca generar beneficios económicos y sociales en las comunidades que suministran las materias primas. Además, los envases están fabricados con materiales reciclados y son reciclables en todas las tiendas propias del país.

Elisa Grube, gerente de marketing de The Body Shop Chile, afirmó que; “en The Body Shop creemos que una piel saludable es la base de una belleza auténtica y duradera. Optar por un bronceado seguro es una decisión que protege nuestra piel y nos permite lucir radiantes. Al elegir nuestras lociones de tintes bronceadoras, no solo evitamos los riesgos de la exposición solar, sino que también promovemos un consumo más consciente y respetuoso con el medio ambiente“.