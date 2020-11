Johnny Herrera y el duelo de La Roja ante Uruguay: "Quizás si yo jugaba Chile tenía dos puntitos más"

La selección chilena tendrá dos duelos vitales ante Perú y Venezuela por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, encuentros para los que Reinaldo Rueda entregó una nómina llena de sorpresas y ausencias que nuevamente han causado suspicacias en el medio.

Johnny Herrera no quiso quedar al margen de los análisis de la convocatoria y en diálogo con La Tercera habló sin tapujos, con especial foco en los llamados al arco, destacando el buen trabajo realizado por Brayan Cortes en la primera fecha doble:

"No sé qué pasara por su cabeza (de Reinaldo Rueda). Para mí el arquero que rinde es el que tiene que jugar. Me da la sensación que (Gabriel) Arias no lo pasaba bien cuando jugaba. (Brayan) Cortés lo había hecho más o menos en amistosos, pero había que rendir por los puntos. Creo que no lo hizo mal, pero a lo mejor Chile tiene otros arqueros que pueden estar", opinó el jugador de Everton.

Respecto a los gritos del guardametas de Colo Colo, Herrera también opinó, pero lejos de sumarse a las críticas o burlas respaldó el trabajo de su colega:

"(Brayan Cortés) Dejó demostrado que tiene buen vozarrón. Yo soy más de indicaciones concretas. EL ‘vamos, vamos’ ya no corre. Estaba muy nervioso, pero es entendible. Lo hizo bien", comentó Johnny.

Herrera cree que el Zanahoria Pérez merece una chance en La Roja.

Pese a que Johnny Herrera no figura como alternativa para Reinaldo Rueda, el portero de Everton cree que él pudo marcar diferencias en el difícil duelo que La Roja tuvo ante Uruguay en la primera fecha de las eliminatorias:

"Creo que con el partido con Uruguay pude haber aportado. Quizás si jugaba Chile tenía dos puntitos más", opinó Herrera.

En cuanto a Gabriel Arias el histórico de la U no fue tan indulgente, dejando en claro que el arquero de Racing no es del todo de su paladar:

"Es que el segundo arquero debe estar preparado para ser el primero. Arias te da esa sensación de que no lo pasa bien, quizás habría que mirar para otro lado", lanzó Herrera.

Eso sí, Johnny Herrera tiene su propio candidato para vestir La Roja en una próximo convocatoria, y es que para él, Sebastián Zanahoria Pérez tiene nivel para ser llamado por Reinaldo Rueda:

"El de Iquique se merece una oportunidad y no aparece ni en las cómicas. Y sí aparece un arquero de Primera B que no tiene más de diez partidos en Primera. Y no son arqueros de 18 años", cerró Johnny.