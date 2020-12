Joaquín Montecinos se lanza: "Me calientan los errores de los árbitros. El VAR es una solución, pero al final hacen un problema"

Joaquín Montecinos sacó la voz y el delantero de Audax Italiano sigue molesto con el desempeño de Ángelo Hermosilla, el árbitro del agónico, polémico y caliente empate 2-2 entre el equipo verde y Universidad Católica en el estadio Municipal de La Florida, por la fecha 26 del Torneo Nacional este pasado domingo.

Pese a que la gran polémica fue el penal no cobrado a Edson Puch, en Audax Italiano también consideran que el trabajo de Hermosilla impidió un mejor resultado que dejara los tres puntos en casa.

“Siempre he discutido por qué los árbitros, que les hacen clases, toman decisiones y nadie les dice nada. Me molesta que te saquen amarilla y después te cancherean que te van a sacar la otra tarjeta, como diciendo que te va a expulsar”, fue el descargo de Montecinos en conversación con Deportes en Agricultura.

“Y sacan tarjeta por cualquier cosa, a mí en el partido pasado con Palestino me pusieron una amarilla, siendo que pegué una sola patada en todo el partido. (Agustín) Farías pegó 20 y también tuvo una amarilla, pero después de las seis reiteradas que puso. No encuentro cuál es el criterio, qué es lo que ven, quién les dice algo”, agrega.

Siguió complementando: “es lo que alegaba la gente de la Católica, que le decían (a Hermosilla): a ustedes nadie les puede decir nada, porque después a ustedes nadie les dice algo. Al final nosotros quedamos como los malos de la película porque estamos alegando”.

Sobre la misma Montecinos reiteró que, a su juicio, falta una instancia más cercana que supervise a los árbitros y explica por qué los fallos generan tanta molestia.

“Uno como jugador se calienta con los cobros porque le dan chance al rival, teníamos el partido controlado… y le das la chance del 1-0, que agarren confianza. Las decisiones de los árbitros me calientan mucho porque nadie les dice nada y después los veo dirigiendo el siguiente partido. A mí, si me mando una embarrada, me sacan del equipo”, expuso.

“O si te expulsan… Por ejemplo, Carlos (Labrín) fue muy mal expulsado. Perjudica el partido y empieza a calentar el ambiente, los de la Católica reclamaron por lo menos 40 minutos del segundo tiempo... Falta criterio para el VAR, falta criterio o en aprender a utilizarlo. Es bueno, pero hay que saber ocuparlo”, añadió.

Sentencia que “los árbitros ni siquiera deberían tomar tantas decisiones, si tienen el VAR, que es una solución. Pero al final hacen un problema dentro de la cancha”.