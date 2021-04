Joaquín Montecinos 2.0: "Me preguntan mucho por qué mi juego no ha sido tan vistoso"

Audax Italiano terminó la última fecha como puntero del tras derrotar a nada menos que Universidad Católica, que llevaba 54 fechas consecutivas como líder de la competencia. Pero Joaquín Montecinos fue reemplazado justo antes del gol audino, y salió de la cancha refunfuñando.

"Así es, porque uno siempre es muy autocrítico. La verdad es que soy así, muy pasional, muy emocional, y claramente cuando ando bajo lo hago notar. Pero después vino el gol, me vino una sonrisa tremenda y me quedé celebrando con los compañeros", reconoce una de las revelaciones de la última temporada, en diálogo con La Redgoleta de Redgol.

"Es una oportunidad que se nos dio y la pudimos aprovechar. Estar arriba en la tabla es súper bonito después de haber sufrido el semestre pasado. Pero a mí me gusta siempre jugar bien y cuando tengo un partido bajo se me va a notar mucho en el aspecto anímico", asume.

"Existe satisfacción total por el trabajo que se hizo en pretemporada, por ver tan bien al equipo defensivamente. Hemos sido muy inteligentes en cerrarles las líneas a los rivales. Y sobre todo a Universidad Católica, que es la institución que ha hecho mejor las cosas en este último tiempo y llevaba 54 fechas como puntero. Bajarlo de ahí es un mérito tremendo y como equipo estamos muy contentos por el trabajo que estamos haciendo", reflexiona.

Pero sabe que la historia tiene otra cara. "Ahora nos queda mejorar la línea ofensiva, que por ahí nos hemos dedicado más al aspecto táctico defensivo y a veces quedamos muy largos para arriba. Por ese lado estamos trabajando a full para que estén las dos líneas perfectas y claramente ser candidatos a pelear el torneo", matiza Montecinos.

Este sábado será el choque de punteros ante Unión La Calera (20:30 horas), otro equipo que enfatiza la posesión. Y el jugador que nació hace 25 años en Barranquilla, cuando su padre Cristián El Pelado Montecinos jugaba en Junior, adelanta el repertorio de los audinos.

Joaquín Montecinos ha tenido una explosiva irrupción en la Primera División del fútbol chileno. Foto: Agencia Uno

"Más que tomar recaudos, (la idea) es cerrar las líneas de pases del rival (...). La Calera es otro equipo al que le gusta tener la pelota, así que claramente nos vamos a ver más defensivos, pero es totalmente por un tema táctico, porque creo que al cerrarle líneas de pase al rival, tendrá menos oportunidades de hacernos el gol", adelanta Joaco.

"Hay que aprovechar la velocidad, ser punzantes cada vez que tengamos la posibilidad de atacar y tratar de hacer el gol, ya que somos un equipo muy difícil de entrar. Nuestra tarea principal es aprovechar las oportunidades y echarla adentro. Será muy importante para quedarnos con los tres puntos", advierte el ex Melipilla, San Luis, La Serena y Unión Temuco.

La irrupción de Montecinos: "Se ha dado todo súper rápido"



Hace menos de seis meses, Joaquín Montecinos jugaba en Primera B. Luego vino el salto para la segunda rueda del último campeonato de Primera, y la condición de revelación de la accidentada competencia de la última temporada. Hoy es líder.

"Se ha dado todos súper rápido. Como ustedes saben, el torneo pasado fue cortito pero con muchos partidos, y eso me ha ayudado a agarrar una continuidad en Primera División que era lo que más buscaba, y ahora con un poco más de tiempo, con semanas de trabajo más normales, se ha notado un cambio total en nosotros", resume el extremo.

"Me han preguntado mucho por qué no ha sido tan vistoso mi juego, y creo que ha sido por el bien del equipo, por estar un poquito más replegado, por jugar más táctico y creo que eso ha ayudado mucho a tener resultados positivos, sobre todo comenzando un torneo, donde hay muchas dudas y nosotros estamos muy compactos y tenemos equipo para pelear", agrega.

La Calera le ganó los dos partidos a Audax Italiano en el último campeonato. Foto: Agencia Uno

- ¿Y ya no veremos la versión del torneo pasado?

"Totalmente se va a ver, pero ahora nos han tocado rivales que les gusta la tenencia, nos ha costado hacernos de la pelota y poder mostrar nuestras virtudes. Pero todos los partidos son distintos y lo más que haremos será intentar robarnos la pelota lo más rápido posible y tenerla nosotros".

"Eso no se ha dado, pero ha sido por la táctica, que ha sido a favor, y esperemos que en estos partidos podamos ver la versión mía de ir hacia adelante, de encarar, de pegarle al arco, de tirar centros. Uno siempre trabaja a mil para que las cosas resulten y espero encontrarme nuevamente con la mejor versión ofensiva que tengo yo", sentencia.

"Todo en la vida es aprendizaje y sobre todo en este deporte. Uno tiene que dejar un poquito de lado su juego. Claramente lo he dejado de lado, porque no he sido protagonista en los últimos partidos, pero estoy contento por lo que logro implementar dentro de la cancha, porque estoy aprendiendo, aprendiendo otras facetas y eso te hace crecer aún más como jugador y en madurez", reflexiona Monte.

- ¿Cómo es el trabajo de Pablo Vitamina Sánchez?

"En la parte defensiva es mucho más táctico, en el sentido de que quiere un equipo en el que defiendan todos; y para arriba nos da la libertad de acción para resolver las jugadas, y que el que se quiera arrimar a atacar lo haga.

"Ha sido importante lo que han hecho los volantes en estos últimos partidos, que cuando hemos tenido la pelota han podido romper súper bien. El ejemplo claro está cuando Feña (Fernando) Cornejo hace el gol contra La Serena, que rompió por el centro y llegó al área. Es un equipo mucho más potente, que seguramente es lo que nos faltó el semestre pasado", puntualiza el jugador.

Por eso, la idea actual es "ser un equipo que cada vez que ataque aproveche las oportunidades. Más que atacar diez o quince veces por partido, quizás atacar cinco pero que sean letales. Eso nos ha tratado de enseñar, le gusta mucho trabajar el repliegue y las transiciones, eso se ha notado mucho en los partidos y tenemos que trabajar esa virtud. En el fútbol es súper difícil encontrar al equipo que quiera defender que no le hagan goles y que cuando tenga la pelota sea inteligente y atacar lo mejor posible".

Joaquín Montecinos dividió su 2020 en un paso por Melipilla y su posterior salto al Audax Italiano. Foto: Agencia Uno

Es la nueva ideología que se impone en Audax: "Hay técnicos a los que les gusta la parte ofensiva, tener la pelota, y están en clubes donde se les exige atacar y eso está perfecto. Nosotros ahora quizás nos hemos acomodado un poquito más a los rivales, cuando les gusta tener la pelota, y nosotros podemos aprovechar las transiciones".

"No es que no queramos tener la pelota, porque si me preguntan me encantaría tenerla todo el tiempo y tener más oportunidades de hacer goles, pero esto nos ha traído resultados y por eso uno lo repite. Está dando esos puntos importantes que nos mantienen arriba en la tabla", explica Montecinos.

"Mientras estemos así, no vamos a cambiar nuestra forma ni nuestra mentalidad, y con las ganas de ganar los partidos. No significa que porque nosotros seamos tácticamente defensivos no tengamos la capacidad de querer hacer goles siempre. Trabajamos para eso y esperamos aprovechar cada oportunidad que tengamos en el arco rival", complementa el rápido mediocampista.

