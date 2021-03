Tarzán Montecinos se ilusiona con llegar a La Roja: “Es un sueño estar ahí, trabajo para eso y quiero ser un aporte”

Uno de los buenos proyectos futbolísticos que está emergiendo en el Campeonato Nacional es Joaquín Tarzán Montecinos, quien lleva solo unos meses jugando en Primera División y ya es pieza clave en Audax Italiano.

En ese sentido, el puntero conversó con Deportes en Agricultura sobre la victoria ante Deportes La Serena y mencionó que “estamos muy felices, porque todos los comienzos son de muchas dudas. Iniciamos con un buen juego y en todas las líneas estuvimos muy bien. Debemos seguir trabajando en todas nuestras falencias, potenciar las virtudes y creo que esta temporada podemos hacer cosas importantes”.

Al ser consultado por compartir cancha con Humberto Suazo y Matías Fernández, expresó que “los veo muy motivados. Son jugadores de mucha calidad. Chupete tiene una virtud que siempre recibe el balón solo. Lamentablemente, ayer les tocó jugar muy atrás y eso les perjudicó. Jugadores como ellos siempre deben jugar en los últimos metros de la cancha”.

Y sobre su rendimiento ante los papayeros, comentó que “el fútbol ha evolucionado mucho en la parte física y ahí es donde se debe sacar ventaja. Mi virtud es la velocidad y he trabajado la parte de encarar, de ganar confianza, de arriesgar porque una o dos que haga por partido, puede ser una ocasión clara de gol”.

Además, tuvo comentarios sobre la mano técnico de Pablo Vitamina Sánchez: “El técnico cambió mucho. Cuando llegó no tuvo tiempo de trabajo y en la posición que estábamos no podíamos arriesgar. Ahora, con el tiempo, se ve una idea de juego distinta, hemos trabajado movimientos ofensivos y el resultado ante La Serena fue positivo. La idea del entrenador es atacar, atacar y atacar”.

Pero eso no fue todo, porque también habló de sus opciones de llegar a la selección chilena: “Es un sueño estar ahí, estoy trabajando para eso y quiero ser un aporte. El tiempo lo dirá. No me apuro, porque llegué recién hace cuatro meses a Primera División. Sé que están esperando un proceso mío y sé que lo voy a lograr con trabajo y con la dedicación que tengo en el fútbol. Quiero seguir trabajando mis falencias, potenciar mis virtudes y cuando llegue el llamado estar cien por ciento preparado”.

Audax inicio el torneo nacional con un triunfo. (FOTO: Agencia Uno)

Y de las posibilidades de partir al extranjero a mitad de año, mencionó que “si se da la oportunidad de salir al extranjero a un fútbol que me permita seguir creciendo, la voy a tomar. Si llega una oferta importante a mitad de año y es buena para todos las partes, la voy a tomar. Me siento preparado para dar ese salto. Si me toca hoy, mañana o en un equipo más grande, me siento preparado”.

Finalmente, se refirió a las nuevas caras que están emergiendo en el fútbol chileno: “Me gusta mucho lo que hace Tapia y Montes, son dos jugadores jóvenes que tienen un potencial tremendo. Solari también terminó bien la temporada pasada. Es importante tener la capacidad de no frustrarse cuando pierdes la pelota, porque si a la siguiente logras pasar puedes ganar tres puntos o una clasificación a copas internacionales. Esa actitud contagia mucho, de ir mucho para adelante”, sentenció.