Jean Beausejour: "El proceso constituyente me parece espectacular. Esto feliz de haber participado en la semillita que se plantó en el gobierno anterior"

Jean Beausejour le concedió una extensa entrevista a La Magia Azul en Redgol donde hizo un análisis de su estadía en Universidad de Chile y no eludió un tema nivel país: La nueva Constitución.

Recordemos que en diciembre de 2015 el lateral izquierdo fue nombrado por la entonces Presidenta Michelle Bachelet como Observador en el Proceso Constituyente.

"Todo este proceso me ha parecido espectacular. Ser parte de esa pequeña semillita que se plantó en el gobierno anterior", aseguró el seleccionado nacional.

Beausejour explica que "me embarqué teniendo mucho que perder, pero con mucha ilisión, imagina que esa semillita dio frutos, no digo que por eso llegamos a esto, pero creer en ese momento que Chile podia tener una nueva constituación hecha en democracia, imaginate, después el resultado me pone feliz".

El futbolista aclara además que él jamás ha escondido su posición política y que su acción ha posibilitado que otros jugadores se estén sumando.

"En general desde que comencé a jugar y he tenido más tribuna, nunca he tenido miedo de dar mi opinón ante la contigencia y tampoco he escondico mi posicion política. Fui el primero de esta generacion de abrir esa ventanita y me siento bien por eso", cerró.