Universidad Católica estaría cerca de concretar un movimiento más que importante pensando en la temporada 2023. Alexander Aravena se encuentra muy cerca de confirmar su retorno a la UC luego de un muy fructífero año en Ñublense de Chillán, equipo con el que fue clave en la clasificación a Copa Libertadores.

Sin embargo, la tentación de jugar fase de grupos del torneo continental no fue suficiente para que Aravena decidiese mantenerse en el club. La llamada de Ariel Holan, quien le prometió continuidad y jugar al lado de Fernando Zampedri, fueron claves en entusiasmar al jugador, quien fue elegido como el mejor jugador joven del año.

Así las cosas, parece todo arreglado para que el jugador se transforme en refuerzo de la UC para el siguiente año, donde igualmente podrá jugar en un torneo continental: la Copa Sudamericana.

La resignación de Jaime García

El inminente pase de Aravena a la UC generó resignación en el DT de Ñublense, Jaime García. El adiestrador, en conversación con Dimensión Deportiva señaló que "yo no me meto mucho en cosas de compras, porcentajes... Pero, bueno, si llega a ser así, saben lo que yo pienso".

"Para mí lo importante pasa por la base de que se quieran quedar, que quieran ser un aporte. Es más fácil manejar desde ese prisma a un jugador, cuando quiere estar en la institución, cuando no está obligado, cuando no se siente perjudicado, o cuando está porque quizás en otro lado no le resultó", agregó.

"No estoy muy al tanto. La última vez que yo pregunté era que se quedaba o que tenía posibilidades de emigrar... Pero la verdad es que no estaba claro lo que Aravena iba a hacer", finalizó.